Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực Quảng trường Lâm Viên

(LĐ online) - Ngày 23/6, UBND TP Đà Lạt cho biết lực lượng chức năng thành phố mấy ngày nay đã tăng cường ra quân nhắc nhở người dân và du khách không tụ tập vui chơi đông người tại khu vực Quảng trường Lâm Viên để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiều người dân, du khách vẫn lơ là việc phòng dịch Covid-19, tập trung đông vui chơi tại khu vực Quảng trường Lâm viên

Trước đó, theo ghi nhận mấy ngày qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng tại khu vực Quảng trường Lâm Viên vẫn có nhiều người dân, du khách tới vui chơi, thả diều vào cuối mỗi buổi chiều. Đồng thời, cùng với việc lượng người dân tới vui chơi tăng, các xe hàng rong cũng lén lút tụ tập buôn bán nhiều hơn, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương.

Trung tá Mai Xuân Huệ - Phó Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết mấy ngày nay đơn vị đã tạm giữ 22 xe mô tô đưa về trụ sở Công an thành phố vì lỗi đậu đỗ sai quy định tại vỉa hè, lòng đường trước Quảng trường Lâm Viên với mức xử phạt 250.000 đồng/trường hợp. Trong những ngày tới, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự sẽ tiếp tục cùng với Công an Phường 10 tiến hành tuần tra, xử phạt các trường hợp xe mô tô đậu đỗ sai quy định trên vỉa hè, lòng lề đường, xử lý người bán hàng rong vi phạm… để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả theo chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt.

Theo UBND TP Đà Lạt, từ đầu tháng 4 tới nay, địa phương đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế. Lực lượng chức năng thành phố đã ra quân tuyên truyền sâu rộng tới người dân về công tác phòng chống dịch. 3 tháng qua, các địa phương, đội liên ngành thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 377 triệu đồng đối với 302 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nhiều điểm kinh doanh vi phạm phòng chống dịch, tụ tập đông người với số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng…

Trong những ngày tới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, TP Đà Lạt sẽ tiếp tục tập trung tăng cường triển khai thực hiện kiểm soát, quản lý, cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã đề ra với phương châm: “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

C.THÀNH