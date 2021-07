Bảo Lộc: Đăng ảnh kinh dị chụp tại bệnh viện cũ, xử lý thế nào?

(LĐ online) - Những ngày qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều hình ảnh kinh dị được chụp tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng cũ trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 1, TP Bảo Lộc) thu sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Các tải khoản facebook đăng tải những hình ảnh kinh dị thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với gần 5.000 lượt like và trên 3.000 bình luận

Ghi nhận có 2 tài khoản facebook cá nhân chia sẻ trên một Fanpage của Bảo Lộc những bức ảnh của cô gái mặc váy trắng, quấn khăn trắng trên đầu, che kín mặt bằng khăn choàng trắng và kèm nhiều họa tiết màu đỏ kinh dị, rợn người. Các bức ảnh gắn với những khung cảnh hoang tàn trong bệnh viện bỏ hoang bằng nhiều tư thế được tạo dáng nhuốm màu ma mị, ghê rợn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ớn lạnh.

Khi được đăng tải, cả 2 tài khoảng facebook nói trên đã thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng với hơn 5.000 lượt like, hơn 3.000 lượt bình luận và gần 200 lượt chia sẻ. Phần lớn các bình luận đều thể hiện quan điểm không đồng tình, chê trách về những nội dung mà các bức ảnh đã truyền tải; những hình ảnh đăng tải trên facebook càng tạo thêm nỗi ám ảnh kinh sợ với mọi người. Qua đó, lên án về hành động chụp hình kinh di đi trái với thuần phong, mỹ tục ảnh hướng đến những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp của người dân Việt Nam ở khía cạnh tâm linh.

Bỏ hoang lâu ngày khiến các cơ sở hạ tầng tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng cũ đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

Được biết, sau khi chuyển địa điểm mới, Bệnh viện 2 Lâm Đồng cũ đang bỏ hoang và được UBND TP Bảo Lộc bàn giao lại cho Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc quản lý, bảo vệ. Anh Vũ Văn Tuân, công nhân Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bệnh viện bỏ hoang này, cho biết: “Lâu ngày bị bỏ hoang khiến toàn bộ cơ sở hạ tầng của Bệnh viện ngày càng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều khoa phòng giờ chỉ còn lại đống đổ nát và cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Thời gian qua, xuất hiện nhiều nhóm thanh niên mang theo máy ảnh, máy quay phim và các vật dụng khác lén lút leo cổng vào bên trong. Khi phát hiện, tôi đã yêu cầu họ ra ngoài. Riêng việc họ chụp hình đưa lên mạng thì giờ tôi mới nắm được”.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, theo ông Phan Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, sau khi nắm được vụ việc về những hình ảnh kinh dị được chụp tại Bệnh viện 2 cũ đăng tải trên mạng xã hội, UBND Bảo Lộc đã chỉ đạo và giao Công an thành phố phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan và UBND Phường 1 tiến hành xác minh làm rõ.

“Trước mắt, UBND thành phố giao cơ quan công an chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực Bệnh viện 2 cũ đang bỏ hoang. Đồng thời, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan công an phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND Phường 1 cùng phối hợp xác minh chủ nhân các trang facebook đăng tải các hình ảnh kinh di để mời lên làm việc. Căn cứ vào các quy định của pháp luật nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Về lâu dài, TP Bảo Lộc đang thu hút, kêu gọi nhà đầu tư đủ tiềm lực tài chính để đầu tư xây dựng nơi đây thành bệnh viện công nghệ cao nhằm đáp ứng các yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho Nhân dân” - ông Phan Văn Cương cho biết thêm.