Đức Trọng: Giải cứu gia đình 6 người bị nước lũ cô lập

Hiệp An ngập khoảng 100 ha rau màu Chiều 9/7, ông Hồ Hữu Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, thông tin: Do mưa lớn từ khoảng 2 giờ đêm kéo dài đến sáng nay, 100 ha rau màu của người dân tại 4 thôn trên địa bàn xã, gồm: Tân An, Định An, K’Rèn và Định An ngập chìm trong nước. Mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 20đoạn đi qua xã Hiệp An, nước dâng cao hơn mặt đường khoảng 50 - 70 cm, khiến người dân lưu thông trên đường cũng gặp khó khăn. Đến đầu giờ chiều nay, nước bắt đầu rút gần hết. Chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương đã huy động Nhân dân khơi thông các kênh mương, điểm thoát nước để cứu cây trồng. N.MINH