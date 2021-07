Xử lý an toàn quả bom nặng 120 kg

(LĐ online) - Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, sáng 19/7, trong lúc đào móng xây dựng trang trại tại thôn Hiệp Hòa (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng), người dân đã phát hiện một quả bom cách mặt đất 1 m.

Lực lượng công binh kiểm tra và xử lý quả bom được phát hiện tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng

Nhận được tin báo từ người dân, xác định mức độ nguy hiểm, Đại tá Vy Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đã trực tiếp chỉ huy lực lượng công binh có mặt tại hiện trường để thực hiện các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.

Quả bom được phát hiện là loại bom 250 bảng, nặng khoảng 120 kg, dài 1,5 m, đường kính 36 cm. Do đây là khu vực xa dân cư nên thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quyết định sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý an toàn quả bom ngay tại chỗ và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

NGỌC NGÀ