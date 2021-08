Bảo Lộc: Bị xe tải cuốn vào gầm, người đàn ông đi xe máy tử vong thương tâm

(LĐ online) - Đang lưu thông trên Quốc lộ 20, người đàn ông điều khiển xe máy bị xe tải cuốn vào gầm tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19/8 trên Quốc lộ 20 đoạn qua Thôn 4 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) khiến người đàn ông tử vong thương tâm. Vào thời điểm trên, xe tải do tài xế Nguyễn Anh Tuấn (ngụ huyện Di Linh) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến đoạn qua khúc cua Thái Phong thuộc Thôn 4, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) thì xe tải xảy ra va chạm với xe máy do anh Lê Văn Hợp (36 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, đang tạm trú tại Thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đang lưu thông theo chiều ngược lại từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị xe tải cuốn vào gầm kéo lê nhiều mét. Còn anh Hợp bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Sau đó, xe tải tiếp tục tông gãy đổ cổng và hàng rào nhà dân bên phải đường cùng chiều lưu thông rồi lật nghiêng.

Nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) cùng Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Đại Lào đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, khúc cua Thái Phong là một trong những “điểm đen” thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do cua gấp, lại khuất tầm nhìn. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khúc cua này đều liên quan đến xe tải.

Được biết, gia đình nạn nhân rất khó khăn và có 3 người con, cháu lớn 11 tuổi và cháu út mới 4 tuổi. Vợ chồng nạn nhân là lao động tự do, từ tỉnh Cà Mau lên Bảo Lộc thuê nhà ở đi làm thuê được hơn 6 năm nay.

Sáng 20/8, UBND xã Đại Lào đã tới chia sẻ, động viên sự mất mát đau thương cùng gia đình nạn nhân; đồng thời, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho anh Hợp. UBND xã Đại Lào cũng đang kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí giúp đỡ cho gia đình nạn nhân.

Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân xin liên hệ ông Phạm Công Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào, số điện thoại: 0936.136.119

KHÁNH PHÚC