Đức Trọng: Thêm chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 20, kiểm tra các phương tiện từ Đà Lạt xuống

(LĐ online) - Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Quốc lộ 20, địa bàn xã Hiệp An, gần trạm thu phí BOT Định An kiểm soát các phương tiện từ Đà Lạt xuống Đơn Dương, Đức Trọng… Theo ghi nhận, một số thời điểm điểm chốt kiểm soát này quá tải do lượng người, phương tiện đi qua khá đông.

Một số thời điểm chốt kiểm soát dịch tại Quốc lộ 20 quá tải, có nhiều người dân đợi khai báo y tế từ 30 tới 40 phút

Sáng 16/8, ông Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng thông tin, chốt kiểm soát trên do UBND huyện Đức Trọng thành lập, đi vào hoạt động từ 7 giờ ngày 13/8, hoạt động 24/24 giờ, kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ.

Theo ông Hoàng, chốt kiểm soát dịch này được lập với mục đích kiểm soát chặt chẽ lượng xe phương tiện từ Đà Lạt xuống địa bàn huyện Đức Trọng qua Quốc lộ 20. Trường hợp người dân, tài xế, lái xe qua khai báo y tế có biểu hiện, dấu hiệu liên quan tới dịch Covid-19, cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp ngăn chặn, cách ly y tế theo quy định.

Theo ghi nhận trong sáng nay, lượng phương tiện đi qua chốt kiểm soát này khá đông. Các lực lượng tại đây phải làm việc hết công suất nhưng vẫn quá tải tại một số thời điểm. Riêng xe ô tô, xe buýt, xe tải đi xuống địa bàn huyện Đức Trọng đi vào cao tốc Liên Khương – Prenn vẫn lưu thông bình thường, không phải khai báo y tế. Do chốt kiểm soát khá đông, thời gian chờ khai báo y tế mất trung bình khoảng 15 - 20 phút, một số phương tiện mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc để không phải khai báo y tế.

Như vậy, hiện nay tuyến đường chính ra vào TP Đà Lạt là đèo Prenn và Mimosa chiều lên sẽ có chốt kiểm soát dịch Covid-19 của TP Đà Lạt đóng dưới chân đèo, chiều xuống có chốt của huyện Đức Trọng tại địa phận xã Hiệp An.

C.THÀNH