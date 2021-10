Bảo Lộc: Xe tải gây tai nạn liên hoàn

* Nhiều người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng nặng, sập cổng và tường một nhà dân

(LĐ online) - Vụ tại nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe tải, 1 xe con và 1 xe máy xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc đã khiến 4 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Tai nạn còn khiến 1 nhà dân ven đường bị tông sập cổng và tường.

Xe con bị hất văng lao vào tông sập tường nhà ông Lê Văn Công ở ven đường

Thông tin ban đầu, vụ tại nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 24/10, trên Quốc lộ 20, đoạn qua dốc Đại Bình thuộc địa phận phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc). Vào thời điểm trên, xe tải mang BS: 49H - 9595 do tài xế Nguyễn Quát (49 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến dốc Đại Bình (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) thì xe chao đảo lao nhanh xảy ra va chạm mạnh với xe tải mang BS: 247.92 do tài xế Bùi Văn Tùng (47 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Bị tông bất ngờ từ phía sau, khiến xe tải mang BS: 247.92 liên tục xảy ra va chạm với 1 xe con (loại 4 chỗ ngồi) do ông Vũ Văn Hòa (31 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc điều khiển và 1 xe máy đang lưu thông phía trước rồi lật nghiêm ve nghiêng vệ đường. Vụ tai nạn khiến xe con bị hất văng vào nhà ông Lê Văn Công nằm bên mặt đường khiến toàn bộ cổng cửa cuốn và tường nhà phía trước bị tông sập hoàn toàn. Riêng xe tải do tài xế Nguyễn Quát điều khiển, sau khi gây tai nạn liên hoàn tiếp tục lao nhanh về phía trước hơn 500 m mới dừng lại.

Vụ tai nạn nghiêm trong khiến người đàn ông điều khiển xe máy (chưa rõ danh tính) bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tai nạn còn khiến 3 người đi trên xe ô tô con bị thương nhẹ cũng được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu và hiện đã xuất viện. Vụ tai nạn liên hoàn cũng làm cả 4 xe bị hư hỏng nặng, trong đó, xe con và xe tải do tài xế Bùi Văn Tùng bị hư hỏng, biến dạng phần đầu và phần thân xe.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải phóng.

HẢI ĐƯỜNG