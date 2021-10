Người dân vào Lâm Đồng tăng đột biến, chốt đèo Chuối luôn quá tải

(LĐ online) - Trong 3 ngày qua, mỗi ngày có từ 2.100 đến 2.500 phương tiện cá nhân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu… nối đuôi nhau vào Lâm Đồng khiến chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 số 1 đèo Chuối luôn trong tình trạng quá tải.

Ghi nhận vào chiều 31/10 tại chốt số 1 đèo Chuối trên Quốc lộ 20 (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) cho thấy, mỗi thời điểm luôn có từ 30 - 35 xe con cá nhân mang biển số TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai với rất đông người dân tới khai báo y tế để qua chốt vào các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, hàng chục người thuộc các lực lượng y tế, công an, quân đội, thanh tra giao thông, thanh niên, dân quân chốt số 1 đèo Chuối và huyện Đạ Huoai túc trực hướng dẫn người dân thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch trước khi qua chốt.

Tại đây, trước khi qua chốt, mỗi người dân đều phải khai báo y tế điện tử qua phần mềm Vietnam Health Declaration thông qua sự hướng dẫn của các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đèo Chuối. Các thông tin của người dân nhanh chóng được nhập vào hệ thống và chuyển tải về các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng để quản lý, giám sát đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ngoài thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, chứng nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19, thì những người đi đến từ các vùng thuộc cấp 4 (vùng nguy cơ rất cao) khi qua chốt số 1 đèo Chuối buộc phải xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn giá trị.

Theo thống kê của chốt số 1 đèo Chuối, kể từ ngày 29/10 đến nay, số lượng phương tiện (đặc biệt là xe con cá nhân) từ các TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu qua chốt đèo Chuối vào Lâm Đồng tăng đột biến. Cụ thể, trong ngày 29/10, có tổng cộng 4.417 phương tiện, với 6.216 người qua chốt. Trong đó, riêng xe con cá nhân có 2.459 phương tiện, với hơn 3.400 người (tăng gấp 1,5 lần) so với những ngày trước. Trong ngày 30/10, số lượng phương tiện qua chốt số 1 đèo Chuối là 4.006 phương tiện, với hơn 5.800 người. Trong đó, riêng xe con cá nhân ngoài tỉnh vào Lâm Đồng là gần 2.100 xe, với hơn 3.000 người. Riêng trong ngày 31/10 tính đến 16 giờ 30 phút, số phương tiện qua chố số 1 khai báo vào Lâm Đồng đã hơn 4.000 xe các loại, với hơn 5.000 người.

Theo trung tá Phạm Văn Chi - Trưởng chốt số 1 đèo Chuối, với số lượng phương tiện và người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương quá đông nên chốt số 1 luôn trong tình trạng kẹt cứng, quá tải. Các lực lượng tại chốt đang phải căng mình bám chốt làm nhiêm vụ. Tất cả các quy định, biện pháp phòng chống dịch được các lực lượng triển khai tới người dân theo tinh thần của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng.

Các lực lượng kiểm tra các thông tin của người dân sau khi khai báo y tế để qua chốt đèo Chuối vào các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng

“Nhìn chung, cơ bản người dân đều chấp hành và tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi qua chốt. Tuy nhiên, do số lượng phương tiện và người dân qua chốt quá đông nên việc giữ khoảng cách an toàn đảm bảo 5K trong quá trình làm thủ tục rất khó khăn khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất cao. Trong lúc này, các lực lượng phải luôn nhắc nhở, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tuân thủ các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho gia đình, bản thân và cộng đồng” - Trung tá Phạm Văn Chi - Trưởng chốt số 1 đèo Chuối cho biết thêm.