Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 4 người bị thương

(LĐ online) - Chiếc xe đầu kéo đang đổ đèo Bảo Lộc khi vào cua gấp thì bị lật đè lên chiếc xe tải đông lạnh gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Hiện trường vụ tai nạn là một đống đổ nát kéo dài hàng chục mét và làm 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu; đồng thời, làm giao thông trên đèo Bảo Lộc tê liệt cả 2 chiều.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17/1 tại Km 105 Quốc lộ 20 đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đại Lào (TP Bảo Lộc). Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, xe đầu kéo do tài xế Hoàng Đình Quang (37 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Khi đến khúc cua tay áo tại Km thì xe đầu kéo bị lật khiến thùng xe văng trúng xe tải đông lạnh do tài xế Phan Chí Cường (28 tuổi, ngụ tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) điều khiển đang lên đèo Bảo Lộc. Chưa dừng lại ở đó, xe đầu kéo tiếp tục trượt dài xề phía trước lao vào xe khách do tài xế Nguyễn Trí Tuấn (45 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) điều khiển đang lên đèo Bảo Lộc phía sau xe tải đông lạnh. Lúc này, xe ben do tài xế Nguyên Thế Sử (48 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông phía sau không kịp xử lý đã tông vào xe khách.

Đầu xe đầu kéo và xe khách biến dạng sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến cabin xe đầu kéo và toàn bộ chiếc xe tải đông lạnh bị dập nát; phần đầu và 1/2 thân xe khách phía bên tài cũng bị biến dạng gây hư hỏng nặng. Lúc tai nạn xảy ra trên xe khách có 33 hành khách. Vụ tai nạn khiến 2 tài xế và 2 hành khách trên xe khách được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc tê liệt cả 2 chiều, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hơn 10 km.

Tai nạn khiến xe cộ ách tắc cả 2 chiều kéo dài hơn 10 km

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) cùng Công an TP Bảo Lộc và Viện kiểm sát Nhân dân Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Các lực lượng cũng đã có mặt để điều tiết giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

Ghi nhận đến 15 giờ cùng ngày, các lực lượng vẫn đang nỗ lực gải phóng hiện trường vụ tai nạn. Giao thông trên đèo Bảo Lộc đang tê liệt hoàn toàn cả 2 chiều, xe cộ đang nối đuôi nhau kéo dài từ chân đèo đến khu vực UBND xã Đại Lào (TP Bảo Lộc).

HẢI ĐƯỜNG