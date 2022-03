Đà Lạt: Lập biên bản vi phạm hành chính tiệm bánh nghi gây ngộ độc thực phẩm

(LĐ online) - Theo biên bản vi phạm hành chính do Phòng Y tế TP Đà Lạt lập chiều 22/3, đơn vị xác định xử phạt vi phạm hành chính đối Tiệm bánh Liên Hoa tại số 165, đường Phan Chu Trinh (Phường 9) tổng số tiền 89 triệu đồng do các hành vi liên quan tới sản xuất, chế biến và bán thực phẩm làm ảnh hướng đến sức khỏe người mua.

Một trong 2 cơ sở của Tiệm bánh Liên Hoa tạm ngưng hoạt động theo yều cầu của cơ quan chức năng

Theo đó, Phòng Y tế TP Đà Lạt tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Yến Nhi, người đại diện tiệm bánh Liên Hoa (số 165, đường Phan Chu Trinh, Phường 9) sau khi nhiều khách hàng có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm khi mua bánh mì tại tiệm vào ngày 17/3.

Phòng Y tế Đà Lạt xác định các hành vi bị áp dụng xử phạt hành chính, gồm: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh; gây ô nhiễm đối với thực phẩm; nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Tiệm bánh Liên Hoa tại số 9 Trần Phú (Phường 3) do ông Phan Thành Trung làm chủ, Phòng Y tế Đà Lạt xác định xử phạt 6 triệu đồng đối với hành vi vi phạm gồm: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

Theo biên bản vi phạm hành chính của Phòng Y tế Đà Lạt thì đến thời điểm lập biên bản đã ghi nhận 78 trường hợp rối loạn tiêu hóa ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi sử dụng sản phẩm của tiệm bánh Liên Hoa.

Trong khi đó, trước sự việc hàng loạt khách hàng có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm do mua và ăn bánh mì từ Tiệm bánh Liên Hoa, trong sáng 23/3, bà Trần Thị Ý Nhi - Chủ cơ sở bánh Liên Hoa tại số 165, đường Phan Chu Trinh đã có thư xin lỗi gửi khách hàng.

Trong thư, bà Nhi bày tỏ rất lấy làm tiếc về sự việc nêu trên đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của khách. Bà Nhi thừa nhận đây là sơ sót của cơ sở trong quy trình sản xuất, cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Hiện tại, chủ 2 cơ sở của Tiệm bánh Liên Hoa (số 9, đường Trần Phú và số 165, Phan Chu Trinh) đã làm việc với cơ quan chức năng của TP Đà Lạt, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm - Sở Y tế để xác định các nguyên nhân cụ thể và triển khai các biện pháp khắc phục. Đại diện tiệm bánh cũng đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ những khách hàng đã và đang điều trị ngộ độc, thực phẩm khi sử dụng bánh mì của tiệm; đồng thời, tiếp tục tiếp nhận những thông tin phản ánh của khách hàng liên quan đến vụ việc này qua số hotline 19001923.

Trước đó, trong ngày 22/3, ông Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo Sở Y tế tỉnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng kết luận các ca rối loạn tiêu hoá, nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thương hiệu Liên Hoa thuộc hộ kinh doanh Trần Thị Ý Nhi (số 165, đường Phan Chu Trinh, Phường 9) và hộ kinh doanh Tài Trung Phan (số 9, đường Trần Phú, Phường 3).

Phòng Y tế TP Đà Lạt cũng đã yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của 2 cơ sở trên để khắc phục đến khi đảm bảo các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm mới được hoạt động lại.

C.THÀNH - H.SA