Di Linh: Lật xuồng trên hồ thủy điện, 1 người mất tích

(LĐ online) - Sáng 20/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an, bộ đội huyện Di Linh vẫn đang tìm kiếm nạn nhân đuối nước do lật xuồng vào chiều 19/6.

Đến 13 giờ các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 19/6, Công an xã Gia Hiệp nhận được tin báo trên hồ thủy điện Đồng Nai 1 thuộc địa bàn Thôn 3, xã Gia Hiệp đã xảy ra vụ đuối nước khiến một người mất tích.

Thời điểm trên, 2 người gồm Phạm Quang Mẫn (32 tuổi, ngụ thôn Phú Hiệp 3, xã Gia Hiệp) đi cùng Nguyễn Hà Đại Quốc Phong (sinh 31 tuổi, ngụ Thôn Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp) đi xuồng tôn cá nhân để đánh bắt cá trên hồ Thủy Điện Đồng Nai 1 thì không may bị lật xuồng.

Vụ lật xuồng khiến Phạm Quang Mẫn đuối nước và mất tích, Nguyễn Hà Đại Quốc Phong bơi được vào bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện và chính quyền địa phương xã gia Hiệp đã tập trung tìm kiếm nhưng gặp nhiều khó khăn do dòng nước lớn, chảy xiết.

Đến sáng 20/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội huyện Di Linh đã có mặt tại nơi xảy ra lật xuồng để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

