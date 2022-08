Di Linh: Ra quân tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Trong 2 ngày 17 và 18/8, Huyện Đoàn phối hợp với Đội Phản ứng nhanh huyện Di Linh tổ chức tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19 tại các khu dân cư.

Trên các tuyến đường quốc lộ, liên thôn, liên xã, khu trung tâm, trường học, nơi tập trung đông người… trên địa bàn các xã, thị trấn, đoàn tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Bên cạnh đó, đoàn còn tuyên truyền về các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước; an toàn giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Thông qua hoạt động đã tích cực kêu gọi người dân nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh bằng cách đi tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm bổ sung và tăng cường Covid-19.

HOÀNG YÊN