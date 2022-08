Lưu lượng xe ô tô dán thẻ ETC qua Trạm BOT Định An tăng lên 88%

(LĐ online) - Theo báo cáo của Công ty TNHH Hùng Phát, đơn vị vận hành Trạm BOT Định An (trạm thu phí cao tốc Liên Khương - Prenn) lưu lượng xe ô tô 5 ngày đầu áp dụng thu phí ETC (thu phí điện tử không dừng) toàn bộ 6 làn ETC (bắt đầu từ ngày 1/8) tăng từ 48 lên 88%.

Nhân viên Công ty TNHH thu phí tự động VETC dán thẻ ETC cho các tài xế trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Chiều 8/8, ông Nguyễn Đình Trưởng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát cho biết, lưu lượng trung bình một ngày đêm xe ô tô qua trạm trong 7 tháng đầu năm đạt 13.509 lượt. Trong đó, xe dán thẻ ETC qua trạm chỉ đạt 6.475 lượt chiếm tới 48%, hệ thống một dừng (MTC) đạt 7.034 lượt, chiếm 52%.

Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về triển khai thực hiện về thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT và đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với các phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh thống kể từ 9 giờ ngày 1/8 tới 9 giờ ngày 5/8, lưu lượng trung bình một ngày đêm qua trạm đạt 14.331 lượt. Trong đó, xe ô tô dán thẻ ETC qua trạm đạt 12.653 chiếm tỷ lệ 88%, hệ thống qua làn xử lý sự cố là 1.678 lượt, chiếm 12%.

Như vậy, lưu lượng xe ETC trung bình 4 ngày đầu áp dụng thu phí điện tử hoàn toàn qua trạm tăng 36% so với trung bình của 7 tháng đầu năm 2022.

Về tình hình an ninh trật tự tại trạm, ông Trưởng cho hay được sự giúp đỡ các cấp chính quyền, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát trật tự cũng như sự ủng hộ, chấp hành tốt của các chủ phương tiện, lái xe nên những ngày qua tình hình an ninh trật tự được đảm bảo an toàn. Xe lưu thông qua trạm thuận lợi, thông thoáng không có ùn tắc.

Tại Trạm BOT Định An, Công ty TNHH thu phí tự động VETC đã tổ chức nhiều điểm dán thẻ cho các phương tiện trên địa bàn tỉnh, đợt cao điểm vừa qua (tính từ ngày 25/7 đến hết ngày 4/8) đã dán được 9.539 thẻ (kể cả các xe của các tỉnh thành khác khi qua trạm và chưa tính số lượng thẻ do VDTC dán).

C.THÀNH