Đà Lạt: Tạm đình chỉ 6 cơ sở karaoke không đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy

(LĐ online) - Công an TP Đà Lạt ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 6 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn do không đảm bảo hồ sơ, các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho nhân viên, quản lý một quán karaoke cuối tháng 8/2022. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo đó, Công an TP Đà Lạt đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 6 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, gồm: Karaoke Chiếc Lá (đường Hai Bà Trưng, Phường 6); Karaoke Shu (đường Hoàng Diệu, Phường 5); Karaoke Misa (đường Hai Bà Trưng, Phường 6); Karaoke Nhật Quang (đường Phan Đình Phùng, Phường 1); Karaoke Nữ Hoàng (đường Kim Đồng, Phường 6); Karaoke Sắc màu cuộc sống (đường Hai Bà Trưng, Phường 6); Karaoke Luxury (đường Hai Bà Trưng, Phường 6).

Các cơ sở kinh doanh karaoke nêu trên bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định PCCC theo điểm c, khoản 1, điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, thay đổi tính chất sử dụng của cơ sở quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi chưa có văn bản thẩm duyệt, thiết kế về PCCC của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 12/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn yêu cầu Công an tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác PCCC, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; đặc biệt là các quy định về PCCC. Xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh.

Giao Công an tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở có nguy cơ cháy cao; thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh tại các báo cáo định kỳ về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

C.PHONG