Lâm Đồng cảnh báo lốc, sét, mưa lớn cục bộ do bão Noru

(LĐ online) - Ngày 25/9, Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng phát cảnh báo trong những giờ tới người dân cần đề phòng tình trạng mưa lớn cục bộ, dông, tố, lốc, sét, mưa đá tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.

Do ảnh hưởng của bão Noru, người dân Lâm Đồng cần đề phòng mưa lớn cục bộ, dông, tố, lốc, sét, mưa đá

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng, trong 3 giờ qua, trên theo dõi trên ảnh rađa thời tiết, tồn tại những vùng mây dông trên khu vực TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, các huyện Lạc Dương, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Cảnh báo thời tiết những vùng mây nêu trên trong những giờ tới sẽ gây mưa rào và dông, cho các khu vực nêu trên. Sau đó, vùng mây này sẽ lan sang các khu vực huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh. Do đó, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

Sáng nay, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Noru tiếp tục mạnh thêm 1 cấp, trở thành siêu bão với sức gió mạnh cấp 15 (167 - 183km/h), giật trên cấp 17. Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 1 ngày, bão Noru đã tăng liền 7 cấp, từ cấp 8 lên cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6 – 8 m, biển động dữ dội.

Riêng khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

