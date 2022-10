(LĐ online) - Ngày 6/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên tổ chức trao "Mái ấm công đoàn" cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 4, xã Đức Phổ và trao kinh phí mua máy lọc nước tinh khiết cho một số trường học trên địa bàn huyện.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Cát Tiên đã trao “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên Nguyễn Thị Thạnh

Dịp này, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Cát Tiên đã trao “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên Nguyễn Thị Thạnh ở thôn 4, xã Đức Phổ. Đây là đoàn viên công đoàn cơ sở khối kinh tế, thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng không có việc làm ổn định, hai con nhỏ đang tuổi ăn học, bản thân chị Thạnh cũng bị bệnh nặng nên chưa có điều kiện xây nhà mới.

Để giúp gia đình chị Thạnh có được ngôi nhà mới đảm bảo an toàn, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiến Lâm Đồng để giúp chị Thạnh xây dựng căn nhà cấp 4, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, không gian bếp và sân được xây dựng sạch sẽ, thoáng mát, với tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng. Cùng với số tiền hỗ trợ, phần còn lại do gia đình tiết kiệm, vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà. Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, giúp gia đình yên tâm sinh sống, công tác tốt.

Tại buổi trao nhà, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cố gắng ổn định cuộc sống, đồng thời mong muốn công đoàn viên Nguyễn Thị Thạnh an tâm công tác, phấn đấu hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ và tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cơ sở phát động.

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Cát Tiên cũng đã trao kinh phí hỗ trợ mua máy lọc nước tinh khiết trang bị nước uống cho học sinh và giáo viên 3 trường: Trường Mầm non Nam Ninh, Trường Mầm non Quảng Ngãi và Trường Mầm non Gia Viễn.

HOÀNG SA