''Mắt thần'' phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở Đạ Huoai

Thực tế cho thấy, hệ thống camera an ninh không chỉ phục vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông mà còn như những “mắt thần” góp sức quan trọng trong đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tâm Giám sát, điều hành Mô hình Camera an ninh tại Công an thị trấn Đạ M’ri

• “MẮT THẦN” PHÁ ÁN

Với vị trí là cửa ngõ phía Nam của tỉnh, lại nằm trên trục chính Quốc lộ 20 nối với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ nên Đạ Huoai luôn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông. Từ thực tế đó, đầu năm 2020, Công an huyện Đạ Huoai đã tham mưu chính quyền địa phương đầu tư lắp đặt lệ thống camera an ninh trên địa bàn thị trấn Mađaguôi. Ngay sau đó, UBND huyện Đạ Huoai đã cấp kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh với 58 mắt được đấu nối trực tiếp về trụ sở Công an huyện để đơn vị quản lý, khai thác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn. Thông qua việc giám sát, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh đã giúp lực lượng Công an huyện Đạ Huoai nhanh chóng xác minh nhiều đối tượng phạm pháp, làm rõ 6 vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn thị trấn Mađaguôi.

Mới đây, vào chiều 29/9, hình ảnh camera an ninh trên Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Đạ Huoai cũng đã hỗ trợ đắc lực để lực lượng công an phối hợp bắt gọn xe ô tô con chở 7 người vừa tham gia hỗn chiến trên địa bàn TP Bảo Lộc khiến nhiều người bị thương rồi bỏ trốn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, cho biết: “Sau khi được lắp đặt đi vào hoạt động, hệ thống camera an ninh trên địa bàn thị trấn Mađaguôi đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Cùng với việc phòng ngừa đảm bảo ANTT, an toàn giao thông thì camera là những “mắt thần” lưu giữ, cung cấp các hình ảnh, thông tin cần thiết hỗ trợ đắc lực giúp cơ quan điều tra nhanh chóng bắt giữ các đối tượng phạm pháp để làm rõ các vụ án. Cùng với đó, thông qua hình ảnh camera còn giúp lực lượng công an nhanh chóng phát hiện các vụ việc để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, tránh những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Ngoài ra, hình ảnh từ camera còn giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ nguyên nhân các vụ tại nạn giao thông…”.

• PHỦ SÓNG CAMERA TỪ SỨC DÂN

Từ những hiệu quả thiết thực mà camera an ninh mang lại, huyện Đạ Huoai tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các mô hình camera an ninh. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, huyện Đạ Huoai đã xây dựng thêm 3 mô hình camera an ninh hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do người dân địa phương tự đóng góp. Tất cả các mô hình camera an ninh đều có trung tâm chỉ huy đặt tại trụ sở công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trung tá Nguyễn Khắc Hùng - Trưởng Công an xã Đạ Oai, cho biết: “Đạ Oai là xã giáp ranh với nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Từ thực tế đó, chúng tôi đã đề xuất Đảng ủy, UBND xã cho chủ trương vận động kinh phí xã hội hóa để xây dựng mô hình camera an ninh. Chỉ sau thời gian ngắn vận động, đông đảo bà con đã đóng góp số tiền gần 80 triệu đồng lắp đặt 23 mắt camera tại hầu hết các tuyến đường, khu vực phức tạp trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân”.

Cùng với Đạ Oai, thì thị trấn Đạ M’ri cũng là điển hình tiêu biểu trong khu vực huy động sức dân xây dựng mô hình camera an ninh bằng hình thức xã hội hóa 100%. Mô hình Camera an ninh tại thị trấn Đạ M’ri với 32 mắt với tổng mức đầu tư 170 triệu đồng do người dân đóng góp được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư giao nhau với Quốc lộ 20 và các tuyến đường nội thị. Theo Thiếu tá Phạm Văn Bái - Trưởng Công an thị trấn Đạ M’ri, hình ảnh sắc nét, lưu trữ dữ liệu trong khoảng thời gian dài là những tính năng ưu việt của camera an ninh như “mắt thần” đang được gắn tại khu vực công cộng, tuyến phố, ngõ hẻm, hộ gia đình để giám sát các hoạt động an ninh trật rự trên địa bàn. “Sau khi đi vào hoạt động từ cuối tháng 7/2022 đến nay, camera an ninh đã cung cấp các hình ảnh, dữ liệu quan trọng giúp lực lượng công an làm rõ nhiều vụ việc. Cùng với 2 địa phương nói trên, thì 2 xã Mađaguôi và Hà Lâm cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các mô hình camera an ninh trên địa bàn. Trong đó, mô hình camera an ninh của xã Mađaguôi với 32 mắt đã hoàn tất công tác lắp đặt và đang chờ ngày khánh thành đi vào hoạt động.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam khẳng định: “Xây dựng và nhân rộng Mô hình “Camera an ninh” là việc làm thật sự cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Từ đó, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác để đảm bảo tốt tình hình ANTT. Tuy vậy, việc lắp đặt camera an ninh nói chung cần nguồn kinh phí lớn. Vì vậy, việc huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng mô hình là rất quan trọng, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhân dân”.

KHÁNH PHÚC