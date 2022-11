Đà Lạt: Một bé trai đuối nước thương tâm

(LĐ online) - Vụ tai nạn xảy lúc 16 giờ chiều 11/11, tại hồ nước tưới ở xóm Hố, tổ Trại Mát (Phường 11, TP Đà Lạt), làm một bé trai tử vong thương tâm…

Hiện trường nơi bé trai đuối nước

Nạn nhân là một bé trai tên N.X.Đ.L (7 tuổi, quê Hà Nội, đang tạm trú tại Phường 5, TP Đà Lạt). Cháu L. hiện hiện đang theo học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP Đà Lạt).

Chiều cùng ngày, do được nghỉ học nên cháu bé theo cha tên Nguyễn Xuân Ánh (trông vườn thuê) tại khu vực trên thì không may gặp nạn, tử vong do rơi xuống hồ nước trong vườn, khi gia đình phát hiện thì cháu bé đã tư vong…

Theo lãnh đạo UBND Phường 11 (TP Đà Lạt), gia đình ông Ánh là hộ khó khăn, UBND phường đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Đồng thời, liên hệ với cơ sở tôn giáo để hỗ trợ gia đình tẩm liệm cháu bé xấu số và lo đưa về quê để lo hậu sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

THỤY TRANG