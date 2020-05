Đà Lạt đón gần 60.000 lượt du khách dịp lễ 30/4

(LĐ online) - Chiều 3/5, UBND TP Đà Lạt cho biết, thống kê ban đầu, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Đà Lạt đón hơn 58.000 lượt du khách tới tham quan, vui chơi; trong đó, có hơn 1.300 du khách quốc tế.

Khu vực chợ đêm đông đúc du khách vào chiều tối trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo ghi nhận, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay Đà Lạt không xảy ra tình trạng “cháy” phòng nghỉ như các năm trước đó. Tại khu vực hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, khu hoà Bình, chợ Đà Lạt, các địa điểm du lịch nổi tiếng… đón một lượng khách đáng kể.

Tại một số tuyến đường trung tâm đã xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đã huy động quân số, cùng lực lượng CSGT tỉnh và công an các phường, xã để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ.

UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời, phát huy phong cách “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành và phục vụ du khách.

Dịp lễ này, TP Đà Lạt liên tục tổ chức các tổ liên ngành, vừa giám sát hoạt động du lịch theo đúng quy định, vừa nhắc nhở du khách chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các vi phạm về nâng ép giá, cò kéo du khách; thực hiện tốt các giải pháp để Đà Lạt tiếp tục là điểm đến thân thiện và an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều du khách chấp hành tốt các khuyến cáo phòng chống dịch, thì một bộ phận du khách vẫn chưa tuân thủ đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và còn tụ tập trên 30 tại khu vực chợ đêm, khu điểm du lịch…

C.THÀNH