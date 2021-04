Ngày đầu nghỉ lễ, Quốc lộ 20 ùn ứ, Đà Lạt khá thông thoáng

(LĐ online) - Từ sáng 30/4, lưu lượng xe cộ trên Quốc lộ 20 đổ về Đà Lạt nghỉ lễ đông đúc khiến giao thông tại nhiều vị trí ùn ứ, ách tắc cục bộ. Trong khi đó, ghi nhận tới trưa nay 30/4, lượng khách tới Đà Lạt bắt đầu tăng nhưng các tuyến đường trung tâm và nhiều khu, điểm du lịch khá thông thoáng.

Xe cộ nối đuôi nhau lưu thông qua thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai lúc 9 giờ 30 phút sáng 30/4

Ghi nhận trên Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đạ Huoai, từ đoạn giáp ranh huyện Tân Phú (Đồng Nai) đến chân đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri), hàng ngàn phương tiện lưu thông từ hướng TP Hồ Chí Minh về nối đuôi nằm chờ. Đến khoảng 9 giờ sáng nay, xe cộ mới lưu thông trở lại với tốc độ rất chậm.

Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) và Công an huyện Đạ Huoai đã huy động 100% quân số chia nhau túc trực phân luồng, phân tuyến điều tiết giao thông.

Đoạn qua thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) xe cộ di chuyển chậm

Riêng đoạn qua đèo Bảo Lộc, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông liên tục tuần tra điều tiết, phân luồng nhưng giao thông qua lại nhiều thời điểm vẫn bị ách tắc cục bộ. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, giao thông trên đèo Bảo Lộc và Quốc lộ 20 qua huyện Đạ Huoai bắt đầu ổn định trở lại, nhưng xe cộ vẫn lưu thông với tốc độ chậm.

Đến 10 giờ cùng ngày, xe cộ đang lưu thông chậm trên đèo Bảo Lộc

Mặc dù xe cộ đông đúc, nhưng từ sáng sớm đến 10 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 20 đoạn từ huyện Đạ Huoai đến TP Bảo Lộc chưa xảy ra vụ va chạm giao thông nào. Hiện, các lực lượng vẫn đang túc trực làm nhiệm vụ tuần tra, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc và Quốc lộ 20.

Trong khi đó, ghi nhận tới trưa 30/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách tới Đà Lạt bắt đầu tăng nhưng chưa quá cao. Các tuyến đường chính tại trung tâm Đà Lạt và nhiều khu, điểm du lịch khá thông thoáng. Dự kiến, trong chiều nay và ngày mai, lượng du khách khắp nơi đổ về Đà Lạt sẽ tăng mạnh.

Tại khu du lịch Vườn hoa Thành phố Đà Lạt, có khoảng 1.600 lượt khách mua vé tham quan trong sáng 30/4

Trên các cung đường cửa ngõ vào thành phố ngàn hoa Đà Lạt, tình hình giao thông khá thông thoáng. Lượng xe ô tô, xe máy lưu thông bắt đầu tăng vào sáng nay từ cửa ngõ đèo Prenn nhưng với mật độ vừa phải, không có hiện tượng tắc nghẽn, ùn ứ.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, nhiều đoàn khách huỷ lịch đặt phòng nghỉ lễ nên nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại đường Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân… vẫn treo bảng “còn phòng” và giá phòng lưu trú chỉ tăng nhẹ so với ngày thường.

Người dân, du khách tham quan Đà Lạt bằng xe ngựa đi quanh hồ Xuân Hương sáng nay

Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đã bố trí 100% lực lượng để túc trực, phân luồng giao thông vào giờ cao điểm tại các nút giao thông trọng điểm, đặt bảng cấm xe tải từ 2,5 tấn không được đi vào 14 tuyến đường chính. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát trật tự, công an các phường tiến hành tuần tra, nhắc nhở kịp thời các trường hợp đậu, đỗ, lấn chiếm vỉa hè buôn bán, để bảo đảm giao thông và trật tự, mỹ quan thành phố.

Tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt như: Thung lũng Tình yêu, Đồi mộng mơ, Vườn hoa thành phố, thác Datanla…, lượng xe khách 45 chỗ khá ít, chủ yếu là xe ô tô con, ô tô khách loại 16 chỗ nên không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Số lượt du khách đổ về các khu, điểm du lịch theo ghi nhận tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Đồng thời, công tác phòng chống dịch Covid-19 như kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đối với du khách được các khu, điểm du lịch nghiêm túc thực hiện.

Việc đo thân nhiệt đối với du khách tại các điểm, khu du lịch là biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc

Nhằm tạo điểm đến “an toàn - thân thiện - chất lượng” cho du khách và Nhân dân nghỉ lễ an toàn, vui chơi giải trí lành mạnh nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt yêu cầu 5K của Chính phủ và Bộ Y tế. Nhất là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang và vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục hạn chế các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trong dip lễ năm nay.

Người dân, du khách nghiêm túc chấp hành rửa tay sát khuẩn khi đi tham quan, vui chơi

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1.400 cơ sở lưu trú du lịch, với tổng số gần 21.000 phòng, chủ yếu tập trung tại TP Đà Lạt; 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, hơn 60 điểm tham quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách. Tới thời điểm này, Lâm Đồng vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.

HẢI ĐƯỜNG – VIỆT QUỲNH – CHÍNH THÀNH