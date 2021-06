Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vào Top 25 công viên quốc gia thế giới

(LĐ online) - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) được du khách toàn thế giới bình chọn và đứng thứ 15 trong Top 25 công viên quốc gia tốt nhất thế giới.

Động Phong Nha

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003 và được UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái vào năm 2015, là một điểm đến phong phú trong các chương trình du lịch Quảng Bình.

Phong Nha - Kẻ Bàng chứa đựng lịch sử phát triển địa chất phức tạp, lâu dài từ 400 triệu năm trước của trái đất; là những kiến tạo đá vôi dạng karst hàng triệu năm tuổi với hơn 300 hang động và hệ thống các sông ngầm; hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm đang tồn tại, trong đó có nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới…, chính là nguồn cảm hứng cho du khách và các nhà khoa học về đây khám phá.

Như vậy, cùng với 2 thành phố Hà Nội và Hội An vào danh sách 25 điểm đến tốt nhất thế giới, Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) là địa danh thứ 3 của Việt Nam được du khách toàn thế giới bình chọn (Travelers' Choice 2021 - Best of the Best) trên TripAdvisor năm 2021.

NHẬT QUÂN