Sở hữu second home ven biển - Xu hướng đầu tư thời thượng

(LĐ online) - Du lịch Việt Nam đang dần hồi sinh sau gần hai tháng áp dụng trạng thái bình thường mới, hàng loạt địa phương đã hoạt động du lịch sôi động trở lại, đặc biệt những chuyến bay đón khách quốc tế đầu tiên thí điểm “hộ chiếu vắc xin” cũng đã hạ cánh xuống các địa phương lớn như Khánh Hòa, Phú Quốc, Đà Nẵng…

Du lịch mở cửa mang tới những triển vọng mới cho bất động sản nghỉ dưỡng, trong bối cảnh second home ven biển đón xu hướng bất động sản sức khỏe đang ngày càng tăng sức hút hậu Covid-19.

Không gian sống gần biển tốt cho sức khỏe như thế nào?

Từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người Anh đã xây dựng những cơ sở dưỡng bệnh bên bờ biển và coi đây là một trong những phương pháp điều trị bệnh hiệu quả. Thời nữ hoàng Anh Victoria, sống gần biển là cách chữa bệnh về đường ruột và các bệnh như lao phổi, do không khí biển trong lành hơn.

Những nghiên cứu khoa học cũng cho thấy sống ven biển mang tới nhiều sức khỏe cho thể chất và tinh thần. Không khí biển tốt cho giấc ngủ bởi nó thường sạch và trong lành hơn. Các ion âm trong không khí biển đẩy nhanh khả năng hấp thụ oxy, cân bằng serotonin - hormone hạnh phúc của cơ thể, từ đó ngăn ngừa trầm cảm.

Một khảo sát hơn 48 triệu người ở Anh cho thấy, những người sống gần biển ít gặp đau khổ về tinh thần, hoặc chỉ cần nhìn ra biển cũng có thể cải thiện tâm trạng và giảm nhịp tim.

Ngoài ra, nước biển chứa nhiều khoáng chất như magie, chloride, sodium, potassium, iodine and sulphur có tác dụng giảm thiểu triệu chứng các bệnh về da. Nghiên cứu của Đại học Freiburg (Đức) cũng đã chỉ ra, sự kết hợp giữa nước biển và bức xạ UVB có thể cải thiện vấn đề về da như viêm da, vẩy nến...

Trong khi đó, báo cáo cũng cho thấy những người sống gần bờ biển sẽ khỏe do hoạt động thể chất nhiều hơn. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc thường xuyên thưởng thức các loại hải sản tươi sống tại các vùng biển cũng rất tốt cho cơ thể. Do hải sản sở hữu lượng protein dồi dào với nhiều amino acid thiết yếu và các chất khoáng với hàm lượng cao, góp phần hỗ trợ phát triển xương, cơ và tế bào miễn dịch, hỗ trợ chống lại sự thâm nhập của các tác nhân gây bệnh.

Tiềm năng phát triển của second home ven biển Việt Nam

Với hơn 3.200 km đường biển trải dài từ Bắc vào Nam, dải đất hình chữ S sở hữu lợi thế và tiềm năng để phát triển các loại hình bất động sản ven biển tốt cho sức khỏe. Một trong những xu hướng được giới thành đạt săn đón là sở hữu những "ngôi nhà thứ hai" ven biển…

Second home thường là những không gian sống yên tĩnh, riêng tư nằm tại những khu vực có địa thế tự nhiên phong phú, đi kèm hệ tiện ích toàn diện. Ở đó, khách hàng thoải mái nghỉ ngơi cùng bạn bè, gia đình hay an hưởng tuổi già.

Trong đó, Nha Trang luôn là thị trường second home hấp dẫn bậc nhất nhờ lợi thế tự nhiên, khí hậu ấm áp quanh năm, hạ tầng giao thông đồng bộ, quy hoạch bài bản cùng chính sách cởi mở của chính quyền địa phương.

Một góc bãi biển trung tâm TP Nha Trang. Ảnh: Khoa Trần

Theo anh Hải Anh, người vừa xuống tiền mua một căn second home tại khu đô thị An Viên, sản phẩm không chỉ mang lại lợi ích đầu tư và an cư, mà còn mang tới nhiều giá trị cho sức khỏe. Gia đình anh dự kiến dùng ngôi nhà thứ hai này để nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí trong lành, thả mình trong làn nước mát lành và gác lại những phiền lo phía sau.

Theo nhà đầu tư này, địa ốc Nha Trang vốn luôn duy trì sức nóng nhờ cơ sở hạ tầng đồng bộ. Đáng chú ý là 3 dự án đường bộ với tổng vốn đầu tư nghìn tỷ đồng như cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo với tổng chiều dài 78,5 km, nút giao thông Ngọc Hội Vĩnh Điềm Trung, đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Ngoài ra, quá trình nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, các tuyến cao tốc Nha Trang - Phan Thiết, Nha Trang - Bình Định cũng giúp quá trình di chuyển của du khách tới thành phố biển nhanh chóng, thuận tiện.

Sau đợt cao điểm dịch, du lịch Khánh Hòa đã nhanh chóng mở cửa trở lại đối với du khách đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng dịch. Khánh Hòa cũng nằm trong 5 tỉnh, thành được thí điểm mở đón khách quốc tế giai đoạn 1, ngay trong tháng 11. Ngày 11/11 vừa qua, Khánh Hòa đã đón hai chuyến thí điểm từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) với 222 khách và một chuyến từ Tokyo (Nhật Bản) chở 207 khách.

Hàng chục nghìn du khách Nga cũng đã đặt tour để sang Việt Nam du lịch. Và nếu được cho phép, mỗi tuần sẽ có hàng chục chuyến bay từ Nga sẽ hạ cánh ở Cam Ranh. Tính đến ngày 23/11, Khánh Hòa đạt tỷ lệ tiêm đủ liều trên 98%, xếp thứ 5/63 tỉnh thành về tỷ lệ tiêm chủng.

New Galaxy Nha Trang - Second home wellness giữa lòng thành phố đáng sống

Bởi loạt lợi thế an cư và đầu tư, các dự án bất động sản tại Nha Trang luôn có tỷ lệ hấp thụ cao. Đơn cử khu căn hộ New Galaxy Nha Trang của Hưng Thịnh Land, các sản phẩm căn hộ, shophouse tại hai block The Art và The Lux đã nhanh chóng tìm được chủ nhân ngay sau khi ra mắt. Mới đây, chủ đầu tư dự án này tiếp tục "trình làng" block The Modern với tầm nhìn toàn cảnh Nha Trang.

Với triết lý "kiến trúc vị nhân sinh", chủ đầu tư New Galaxy Nha Trang đã tạo ra một không gian sống mang tới niềm hạnh phúc, nâng niu sức khỏe thân - tâm - trí cho cư dân.

Dự án ở hữu vị trí đắc địa giữa trung tâm khu đô thị An Viên, lưng tựa núi Cảnh Long, mặt hướng vịnh ngọc và sông Cửa Bé hiền hòa. Các block căn hộ được thiết kế khéo léo để tối ưu tầm nhìn, đón trọn ánh sáng và gió biển. Không gian riêng tư của mỗi chủ nhân được tách biệt, với hệ thống an ninh 3 lớp, lực lượng bảo vệ 24/7.

New Galaxy Nha Trang mang tới cho cư dân một cuộc sống thoải mái, hài hòa cùng thiên nhiên trong lành. Ảnh: Hưng Thịnh Land

Từ ban công mỗi căn hộ, cư dân có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn bình minh, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng làn gió mát lành từ biển khơi thổi vào. "New Galaxy Nha Trang sẽ là ngôi nhà mà mỗi cư dân luôn khát khao trở về để sống vui, sống khỏe, thanh lọc cơ thể, tái tạo năng lượng mỗi ngày", đại diện PropertyX mô tả.

Những không gian mở cũng được tạo lập tại dự án để khuyến khích cư dân luyện rèn sức khỏe, như hồ bơi người lớn và trẻ em rộng hơn 700 m2, bể sục, sân thể thao đa năng, công viên nội khu, khu cảnh quan trung tâm, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh... Cách vài bước chân, cư dân New Galaxy Nha Trang có thể đặt chân tới biển Nha Trang, thả mình vào làn nước mát lành, tham gia các hoạt động thể thao biển và tận hưởng những lợi ích sức khỏe mà biển xanh mang lại.

Cuộc sống 365 ngày của cư dân New Galaxy Nha Trang sẽ giống như kỳ nghỉ dưỡng. Ảnh: Hưng Thịnh Land

Không dừng ở đó, New Galaxy Nha Trang cũng cận kề loạt tiện ích từ chăm sóc sức khỏe tới thương mại, du lịch, giáo dục, tài chính... Những shophouse đa dạng phong cách và loại hình dịch vụ được chủ đầu tư tích hợp dưới chân khối đế. Tất cả mang tới cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, trọn vẹn. Bên cạnh đó, quỹ đất sát biển, cận kề muôn vàn tiện ích, pháp lý sở hữu lâu dài cũng giúp dự án thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trên cả nước.

Dự án cũng có triển vọng khai thác cho thuê lớn khi tọa lạc tại một trong những "thành phố đáng sống" nhất Việt Nam. Cả thập kỷ qua, thành phố biển này luôn được du khách trên toàn thế giới yêu thích, đặc biệt là khách Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc...

New Galaxy Nha Trang đang giới thiệu block Modern với chính sách chiết khấu đến 4,5%. Đơn vị cũng hợp tác với Ngân hàng VPBank và MB đưa ra chính sách ưu đãi về lãi vay như VPBank cho vay 75% giá trị căn hộ; MB cho vay 70% giá trị căn hộ. Đặc biệt, tặng tour du lịch đặc quyền dành riêng cho khách hàng của New Galaxy Nha Trang với vé máy bay khứ hồi và lưu trú 2 ngày 1 đêm tại khách sạn 5 sao dành cho 2 người với tổng giá trị tour lên đến 10 triệu đồng. Sự kiện đặc biệt cafe cuối tuần cũng sẽ diễn ra vào ngày 27/11 sắp tới tại phòng kinh doanh New Galaxy Nha Trang - Khu đô thị An Viên, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang với nhiều phần quà hấp dẫn dành riêng cho khách hàng tham dự. Thông tin dự án truy cập website: https://newgalaxynhatrang.com.vn/ hoặc liên hệ hotline: 1900 6958.

HOÀI PHONG