Đà Lạt dự kiến đón 60.000 lượt du khách trong 3 ngày đầu năm 2022

(LĐ online) - Cơ quan chức năng TP Đà Lạt dự kiến lượng khách lên Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng khoảng 60.000 lượt trong 3 ngày đầu năm 2022, tăng gấp đôi so với những ngày cuối tuần trước dịch Covid-19. Đây là dấu hiệu tích cực để ngành du lịch của tỉnh Lâm Đồng phục hồi sau thời gian dài ngưng trệ vì đại dịch Covid-19.

Đường Ba Tháng Tư (Phường 3), cửa ngõ vào trung tâm TP Đà Lạt đông đúc phương tiện lưu thông sáng 1/1/2022

Ngày 1/1, theo ghi nhận lượng du khách, người dân trong tỉnh lên TP Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh so với những ngày trước đó. Các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm TP Đà Lạt như Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, Ba Tháng Tư,... nhộn nhịp các phương tiện lưu thông. Lưu lượng ôtô, chủ yếu là ô tô gia đình, xe khách 16 chỗ tăng gấp nhiều lần những ngày trước. Bên cạnh đó, các khu du lịch, địa điểm tham quan, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đà Lạt sau nhiều tháng phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì khoảng 2 tuần nay gần 90% đã mở cửa đón khách trở lại.

Theo Phòng Văn hóa - thông tin TP Đà Lạt cho biết, lượng du khách lên nghỉ Tết Dương lịch bắt đầu tăng mạnh từ chiều ngày 31/12/2021. Theo thống kê số lượng các nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho thuê đạt công suất khoảng 60%; công suất các khách sạn 2 sao, biệt thự du lịch, nhà ở nguyên căn đạt từ 80-90%; khách sạn từ 3-5 sao đạt trên 90%. Lượng khách tăng mạnh không chỉ bởi đây là dịp nghỉ lễ năm mới mà còn là cuối tuần.

Quảng trường Lâm Viên được nhiều bạn trẻ, du khách ghé mua sắm, vui chơi trong ngày 1/1

Theo ghi nhận các khách sạn từ 2 sao trở lên, đa số là khách lẻ, khách đi theo gia đình lựa chọn đặt phòng với công suất từ 70 tới 90%. Về giá, để kích cầu du lịch, dịp lễ, Tết năm nay, các khách sạn, đơn vị lưu trú gần như không tăng giá, ổn định so với ngày thường. Trong đó có nhiều đơn vị cam kết triển khai nhiều gói ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt để thu hút, phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của khách khi đến với Đà Lạt trong thời gian tới.

Về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, UBND TP Đà Lạt cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố các cơ sở kinh doanh đã trang bị mã QR phục vụ công tác truy vết của cơ quan Y tế. Một số chủ cơ sở kinh doanh đã xây dựng phương án phòng, chống dịch, quy trình đón tiếp khách đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Khu vực chợ đêm chưa được hoạt động lại tuy nhiên du khách bắt đầu tới mua sắm, vui chơi chiều 1/1 khá nhộn nhịp

Trong thời gian tới, Thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã; các cơ quan chức năng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên thành lập các tổ kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc 5K do Bộ Y tế ban hành.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách, đơn vị kinh doanh, cơ sở lưu trú, khách sạn… thực hiện tốt các qui định về phòng, chống dịch, không phân biệt đối xử với du khách, vận động du khách làm xét nghiệm Sars-CoV 2.

Du khách xếp hàng dài tại khu vực cầu bán vé đạp vịt trên hồ Xuân Hương

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, hiện nay địa phương đã và đang mở cửa đón khách du lịch trong "trạng thái bình thường mới" dựa trên các tiêu chí an toàn trong hoạt động đón tiếp và phục vụ khách. Theo thống kê, riêng tháng 12/2021, Lâm Đồng đón 160.000 lượt khách lưu trú, tăng gấp 3 lần so với tháng 11, và dự tính lượng khách du lịch đến Lâm Đồng sẽ tiếp tục tăng trong dịp Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Năm nay, Lâm Đồng đặt mục tiêu sẽ đón 5 triệu lượt khách, tăng 40% so với năm 2021.

C.PHONG