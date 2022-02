Lượng khách đến Lâm Đồng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tăng hơn 566% so với cùng kỳ năm trước

(LĐ online) - Chiều 6/2 (ngày 6 tháng Giêng), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có báo cáo gửi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng tổng hợp nhanh tình hình hoạt động du lịch phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lượng du khách tới Lâm Đồng Tết Nhâm Dần tăng trên 566% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Về tình hình khách du lịch và giá cả dịch vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 31/1 (ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (ngày 6 tháng Giêng), tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 300.000 lượt (tăng 566,7% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, tăng 15,4% so với Tết Nguyên đán Canh Tý).

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 120.000 lượt (tăng 128,9% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, tăng 25,4% so với Tết Nguyên đán Canh Tý), khách quốc tế ước đạt 1.900 lượt (tăng 3,1% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, giảm 83,5% so với Tết Nguyên đán Canh Tý). Riêng TP Đà Lạt, tổng lượt khách qua lưu trú ước đạt 105.000 lượt (tăng 129,3% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, tăng 23,7% so với Tết Nguyên đán Canh Tý).

Theo ghi nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách tập trung đông nhất từ chiều 2/2 đến ngày 6/2 (Mùng 2 đến Mùng 6 tết). Vào thời điểm này, các cơ sở lưu trú du lịch đều đạt công suất trên 95%. Trong những ngày sắp tới, lượng khách đến tham quan và lưu trú tại tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng.

Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự, chất lượng dịch vụ phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần được đảm bảo. Giá cả các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nguyên đán tăng từ 30 - 40% so với ngày thường.

Để phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách khi đến Đà Lạt - Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt đã đưa vào vận hành công trình nhạc nước nghệ thuật trên hồ Xuân Hương; các khu, điểm du lịch đã xây dựng thêm một số công trình, tiểu cảnh hoa xuân, bổ sung thêm một số dịch vụ phục vụ khách như Dalat Wonder Resort, Dalat Fairytale Land - Làng Cổ tích; Điểm du lịch Chuồn Chuồn...

Các đơn vị kinh doanh du lịch đã xây dựng các chương trình kích cầu, khuyến mãi phục vụ khách như Khu du lịch rừng Madagui có chương trình ưu đãi đặc biệt “Phố Rừng Đón Xuân - Lộc Xuân Như Ý”; Dalat Edensee có chương trình khuyễn mãi Gói ưu đãi đặc biệt “Tet Staycation” Mừng Xuân 2022… Các công ty lữ hành tích cực liên kết thu hút khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng; tổ chức nhiều chương trình du lịch trong ngày phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như: Tham quan canh nông, thể thao mạo hiểm, săn mây, check in, trải nghiệm...

C.PHONG