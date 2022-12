Đà Lạt sẵn sàng trước giờ khai mạc

(LĐ online) - Chương trình khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 chính thức diễn ra vào đêm 18/12. Hiện tại, cả thành phố Hoa đang náo nức, sẵn sàng cho giờ khai mạc.

Thành phố Đà Lạt đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm và tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho giờ khai mạc

Với chủ đề “Đà Lạt – Thành phố bốn mùa hoa”, hoa đóng vai trò chủ đạo để tạo nên những nét đặc trưng của Festival. Trên phố phường Đà Lạt những ngày này, hơn 100 công nhân Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Đà Lạt hăng say làm việc. Từ bàn tay họ, gần 500 ngàn chậu hoa tươi từ các vườn ươm đã “tràn” xuống phố khoe sắc trong cái lạnh ngày Đông của phố núi.

Hoa tràn phố khoe sắc, chào mừng ngày hội lớn của phố hoa

Tôn vinh hoa và người trồng hoa Đà Lạt – mục đích chính xuyên suốtqua 8 kỳ Festival Hoa Đà Lạt, và kỳ Festival Hoa lần thứ IX này, các làng hoa lại tiếp tục nhập cuộc đầy hứng khởi sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tour “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa” là một trong những điểm nhấn tôn vinh nghề trồng hoa

UBND các xã, phường đã ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đô thị các tuyến đường dẫn vào các làng hoa: Thái Phiên, Vạn Thành, Hà Đông, Đa Thiện, Xuân Thành. Các nông hộ, địa phương và các công ty du lịch trên địa bàn đã bắt tay hợp tác, hình thành các tour du lịch tham quan làng hoa.

Các loại hoa màu sắc mới, lạ cũng là điểm thu hút du khách trong kỳ Festival Hoa lần này

Các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư các công trình hoa, tiểu cảnh công phu cũng là điểm check in cho du khách

Hiệp hội Hoa Đà Lạt thăm các công ty hội viên tại Lạc Dương, các công ty đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách cho dịp Festival Hoa

Cùng với hoa, hoạt động bay dù lượn với chủ đề “Bay cùng ngàn hoa” - một trong 12 chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – năm 2022 được người dân và du khách đón chờ.

Ngắm Đà Lạt từ trên cao là hoạt động mới lạ, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch mới khi đến với Đà Lạt dịp này Đường phố, cảnh quan TP Đà Lạt được trang hoàng nghệ thuật và tinh tế để chuẩn bị cho giờ khai mạc

Với chủ đề “Đà Lạt – Thành phố bốn mùa hoa”, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 với nhiều hoạt động diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12. Cùng với các chương trình chính diễn ra chủ yếu tại Đà Lạt, hơn 40 chương trình hưởng ứng cũng diễn ra trải rộng trên khắp các địa bàn khác trong tỉnh.

Thành phố Đà Lạt đang tập trung cao độ cho giờ khai mạc, mọi không gian đều ngập tràn hoa

Không chỉ có các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp và người dân cũng làm phong phú thêm cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 bằng nhiều cách khác nhau.

Nét riêng của Đà Lạt về đêm cũng được chú trọng trong dịp này, với cung đường ánh sáng nghệ thuật và các góc trang trí ấn tượng, đậm nét riêng của phố hoa

Hiện tại, các không gian hoa quanh khu vực Hồ Xuân Hương đã được hoàn thành, việc lắp đặt sân khấu chính cho đêm khai mạc tại Quảng Trường Lâm Viên cũng đã bước vào giai đoạn hoàn tất. Lực lượng công an đã sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Lễ hội, xây dựng các phương án phân luồng giao thông để đảm bảo các hoạt động được tiến hành thông suốt và người dân được an tâm khi tham gia các chương trình trong khuôn khổ Festival.

Công tác chuẩn bị đã và đang được tích cực thực hiện từ sân khấu, an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường Lâm Viên

Festival lần này sẽ tiếp tục khẳng định là Lễ hội Văn hoá, Du lịch quan trọng, là sự kiện để xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch, nâng cao giá trị của thương hiệu “Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa”.

DIỄM THƯƠNG - NGỌC NGÀ