Thanh niên nhập ngũ đợt này sẽ được phân bổ về Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) 160 thanh niên, Lữ đoàn Công binh 293 - Bộ Tư lệnh Công binh (Bộ Quốc phòng) 50 thanh niên; các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gồm: Sư đoàn Bộ binh 05 và Sư đoàn Bộ binh 302 mỗi đơn vị 410 thanh niên, Lữ đoàn Thông tin 23 gồm 50 thanh niên và có 70 thanh niên phân bổ về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Báo Lâm Đồng điện tử cập nhật không khí về lễ giao nhận quân tại các huyện, thành trong tỉnh.

* Tại huyện Đạ Tẻh, lễ giao nhận quân có sự tham dự của Thiếu tướng Du Trường Giang – Phó Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ giao quân

Năm 2022, huyện Đạ Tẻh có 76 tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thuộc 2 lực lượng quân đội và công an. Riêng lực lượng quân đội, đợt này có 60 tân binh; trong đó, 5 tân binh được giao về Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và 55 giao về Học viện Lục quân. Trong số các tân binh có 1 đảng viên, 1 trình độ đại học, 2 trình độ cao đẳng và 1 trung cấp; 22 thanh niên ưu tú là con em người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tiêu chuẩn tuyển chọn gọi công dân và phương pháp tiến hành tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đạ Tẻh thực hiện theo Luật Nghĩa vụ Quân sự và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, huyện Đạ Tẻh có 8 tân binh viết đơn tình nguyện tham gia lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ giao quân, đồng chí Tống Giang Nam – Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí đại biểu, chỉ huy các đơn vị nhận quân, gia đình và các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh chia sẻ: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của toàn dân, là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. Đó là vinh dự, là niềm tự hào của mỗi thanh niên, của mỗi gia đình. Phát huy truyền thống của cha ông và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, mỗi năm, hàng ngàn thanh niên của tỉnh Lâm Đồng; trong đó, có các thanh niên huyện Đạ Tẻh đã hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong quân đội.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức đốt đuốc trước giờ thanh niên lên đường

Để phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh tin tưởng rằng các tân binh sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước; qua đó đem hết sức mình, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật của quân đội, công an; đồng thời, ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, lãnh đạo địa phương cũng đề nghị các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội, quan tâm giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Thay mặt các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022, thanh niên Lã Vương Chính chia sẻ: Mặc dù chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ nhưng chúng tôi luôn ý thức được rằng để có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay, các thế hệ cha anh đi trước đã đổ biết bao mồ hôi xương máu để giành lấy nền độc lập tự do cho dân tộc. Những tấm gương sáng ngời của các thế hệ cha anh đi trước mãi mãi là niềm tự hào, chính vì lẽ đó, thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay phải tiếp tục lên đường cầm chắc tay súng bảo vệ quê hương đất nước.

Năm nay, công tác giao nhận quân được triển khai nhanh, gọn. Theo đó, các biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe cho tân binh được huyện Đạ Tẻh và các đơn vị nhận quân đặc biệt chú trọng như tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp RT-PCR cho các tân binh, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, dịch tễ, phát khẩu trang y tế cho tân binh lên đường làm nhiệm vụ; phát khẩu trang y tế cho người dân đến đưa tiễn con em lên đường nhập ngũ; quán triệt hạn chế người dân tiếp xúc với tân binh trong lúc giao, nhận quân...

Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt đánh trống trước giờ thanh niên lên đường