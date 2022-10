(LĐ online) - Ngày 13/10, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp ngộ độc thực phẩm cho khách mời, du khách và người dân tham gia Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Thời gian triển khai từ ngày 15/10 đến hết ngày 31/12/2022. Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các địa điểm tổ chức các sự kiện, hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt, các trạm dừng chân của khách du lịch, các điểm du lịch.

Nội dung hoạt động bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trước, trong thời gian diễn ra lễ hội; vận động người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nâng cao ý thức trong việc đảm bảo ATTP. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại các khu vực diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, sơ chế, chế biến và sử dụng thực phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Ngành Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở theo phân công, phân cấp quản lý.

Ngành Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các khu du lịch, điểm dừng chân, khu vực tập trung đông người, nơi diễn ra các hoạt động phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Tại các huyện, thành phố nơi diễn ra các hoạt động phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 hoặc có quốc lộ đi ngang qua thành lập đoàn kiểm tra tuyến huyện, thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn có liên quan triển khai công tác kiểm tra trên địa bàn theo phân cấp. Phối hợp với các đoàn kiểm tra của tỉnh để đảm bảo tránh chồng chéo.

Các đoàn kiểm tra khi phát hiện các vi phạm về ATTP phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm được phát hiện trong quá trình kiểm tra lưu thông trên thị trường. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức giám sát an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn là những nơi phục vụ ăn, nghỉ cho các đoàn khách Quốc tế, Trung ương, địa phương và các tỉnh bạn. Các địa phương thành lập các tổ phản ứng nhanh để xác minh, xử lý thông tin và điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm khi xảy ra trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

AN NHIÊN