Thịt heo tăng giá - người mua quay lưng, người bán than trời

(LĐ online) - Chưa bao giờ những gian hàng bán thịt heo ở các chợ trên địa bàn thành phố Đà Lạt lại vắng khách như hiện nay. Giá thịt heo tăng kỷ lục khiến người tiêu dùng buộc chuyển sang những lựa chọn khác, các tiểu thương chỉ còn biết thở dài.

Những quầy thịt heo tại chợ Đà Lạt trong tình trạng vắng khách

Giá thịt heo tăng cao trong thời gian qua đang khiến bà nội trợ đắn đo khi lựa chọn. Nhiều gia đình chuyển hướng sang những sản phẩm khác với mức giá mềm hơn như thủy hải sản, bò, gà, vịt… Bà Hồ Thị Xinh (Phường 9, Đà Lạt) cho biết: Trước đây, mỗi tuần, tôi mua thịt heo khoảng 3 - 4 lần. Nhưng với giá thịt heo tăng chóng mặt như bây giờ, tôi đành phải hạn chế mua hơn. Thay vào đó, tôi mua cá, thịt gà, mực…”.

Sáng 26/12, dạo quanh các chợ trên địa bàn TP Đà Lạt, các cửa hàng bán thịt heo đều vắng khách. Ngược lại, các gian hàng cá luôn tấp nập người mua kẻ bán. Bà Gái - chủ gian hàng bán thịt heo ở chợ Đà Lạt than thở: “Thịt heo giờ bán chậm hơn trước rất nhiều. Trước đây, quầy của tôi chỉ từ bán từ sáng đến trưa là gần hết, còn bây giờ, mỗi ngày lấy có mấy chục ký mà bán đến chiều vẫn còn. Không chỉ mình gian hàng của tôi, tất cả các gian hàng bán thịt heo trong chợ đều ế ẩm tương tự. Giá thịt heo quá đắt, cao gần gấp đôi so với trước khiến người tiêu dùng cũng hạn chế dùng. Số lượng người mua thịt cũng giảm mất hơn một nửa”.

Ở các chợ Phan Chu Trinh, Chi Lăng, Ánh Sáng… cũng trong tình trạng tương tự. Giá thịt heo các loại giao động từ 150.000 - 170.000 đồng. Mức giá này theo nhiều tiểu thương tăng gần gấp đôi so với mức giá trung bình của tháng 6/2019 - thời điểm giá heo xuống thấp do dịch tả heo châu Phi.

Thịt heo tăng giá mạnh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các quán ăn. Những ngày qua, không ít người phải quen với việc các quán ăn đồng loạt tăng giá từ 3.000 đồng - 5.000 đồng mỗi suất. Bà Út Sang - Chủ tiệm cơm bình dân ở Phường 12 chia sẻ: “Biết là gây khó cho khách hàng nên tôi cũng muốn giữ nguyên giá bán. Nhưng cầm cự mãi rồi cũng phải tăng giá để tránh lỗ, vì giá thịt heo tăng mạnh kéo theo hàng loạt mặt hàng khác cũng tăng theo”.

Có thể thấy, tình trạng giá thịt heo tăng cao đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và bữa cơm của nhiều gia đình, nhất là trong thời điểm tết Nguyên đán đang đến gần.

Theo bà Hà Thị Mai Hương - Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Lâm Đồng, cuối năm 2019, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên số lượng đàn heo chỉ ước khoảng 400 ngàn con, đạt 94% so với cùng kỳ và 84% kế hoạch. Những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không dám tái đàn. Những nơi chưa hết dịch, tỉnh cũng không khuyến khích tăng đàn. Heo khan hiếm dẫn đến tình trạng giá tăng cao. Nhìn chung, trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo có đủ sản lượng thịt để cung cấp ra thị trường. “Ở một số trang trại đảm bảo được an toàn sinh học, không có dấu hiệu phát sinh bệnh thì người chăn nuôi vẫn tăng đàn theo định hướng, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để chuẩn bị hàng cho dịp tết sắp đến gần” - bà Hà Thị Mai Hương khẳng định.

H.YÊN - V.QUỲNH