Giáp tết, giá thịt heo giảm nhưng vẫn ở mức cao

(LĐ online) - Những ngày gần đây, mặc dù giá thịt heo tại tỉnh Lâm Đồng đã giảm nhưng vẫn ở mức cao so với đầu năm 2019.

Người dân mua thịt heo trong siêu thị Big C Đà Lạt ngày 7/1/2020

Hiện tại, giá heo hơi xuất chuồng ở các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, TP Bảo Lộc… ở mức 70.000 - 80.000 đồng/kg. Còn giá thịt heo tại các chợ ở mức 130.000 - 160.000 đồng/ kg.

Theo ghi nhận tại siêu thị Big C Đà Lạt, sáng 7/1/2020, giá thịt heo bán ra vẫn còn khá cao. Giá thịt ba rọi ở mức 152.300 đồng/kg, cốt lết 141.750 đồng/kg, nạc đùi 156.500 đồng/ kg, sườn non loại 1 là 208.000 đồng/kg, sườn non loại 2 là 184.800 đồng/ kg. Tương tự, tại các chợ mới Đà Lạt, Phan Chu Trinh, Chi Lăng, Ánh Sáng… cũng trong tình trạng tương tự. Giá thịt heo các loại giao động từ 130.000 - 160.000 đồng/ kg. Mức giá này theo nhiều tiểu thương tăng khoảng 70% so với mức giá trung bình của tháng 5, 6/2019. Do giá thịt heo tăng cao trong thời gian gần đây nên đã tác động không chỉ đến cuộc sống của người dân mà việc buôn bán của nhiều tiểu thương cũng gặp khó, ế ẩm vì sức mua trong nhân dân giảm mạnh.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng, tính tới cuối năm 2019, đàn heo có gần 400.000 con. Tuy nhiên, tỷ lệ heo hơi tới tuổi xuất bán còn thấp. Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay tới tết Nguyên đán, sản lượng thịt heo để cung ứng cho người dân vẫn đảm bảo.

C.PHONG