Nếp Quýt Đạ Tẻh vào vụ thu hoạch tết

(LĐ online) - Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh), nông dân đang tất bất vào vụ thu hoạch Nếp Quýt đặc sản phục vụ thị trường tết. Một tin vui cho vùng sản xuất lúa gạo huyện Đạ Tẻh là sản phẩm Nếp Quýt Đạ Tẻh đã chính thức được công nhận và có mặt trên Bản đồ Gạo đặc sản Việt Nam.

Thu hoạch Nếp Quýt trên cánh đồng xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh) bằng máy gặt liên hợp

Đầu tháng 12 là cao điểm của vụ thu hoạch Nếp Quýt tại cánh đồng An Nhơn. Có ngày, hàng chục máy gặt liên hợp hoạt động hết công suất trên các cánh đồng. Giữa trưa, cả nông dân, người thu hoạch lẫn người thu mua ăn cơm ngay trên tại cánh đồng để tranh thủ cho kịp thời gian thu hoạch.

Chị Hoàng Thị Hồng (Thôn 6, xã An Nhơn) chia sẻ: Làm Nếp Quýt cực hơn gạo tẻ nhưng được cái thu nhập cũng cao hơn. Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên Nếp Quýt không bị dịch bệnh, năng suất cao hơn năm trước và giá bán cũng khá cao nên nông dân thu nhập tốt.

Ông Lưu Văn Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn cho biết: Năm nay, diện tích sản xuất Nếp Quýt trên địa bàn xã giữ ổn định ở mức 300 ha/ vụ. Với đặc thù về thổ nhưỡng và khí hậu, mỗi năm, cánh đồng gần đập Đạ Hàm, xã An Nhơn sản xuất được 2 vụ Nếp Quýt và 1 vụ lúa thường cho thu nhập bình quân 150 triệu/ ha, cao hơn mức thu nhập bình quân chung của xã là 100 triệu/ ha/ năm. Ở vụ này, năng suất Nếp Quýt cao hơn khoảng 800 kg/ ha so với vụ trước, với sản lượng bình quân 6 - 7 tấn/ ha. Giá bán bình quân khoảng 8.500 - 9.200 đồng/ kg và được thương lái mua ngay tại chân ruộng. “Với tổng sản lượng khoảng 2.000 tấn lúa tươi trong vụ này, 50% sẽ được đưa đi các nơi tiêu thụ, 50% còn lại sẽ được các tổ chức, cá nhân được cấp chứng nhận Nếp Quýt Đạ Tẻh giữ lại tiêu thụ tại địa phương” - ông Phượng cho biết thêm.

Nếp Quýt Đạ Tẻh trên Bản đồ Gạo đặc sản Việt Nam

Dự kiến, nông dân sẽ thu hoạch Nếp Quýt từ nay đến chậm nhất là ngày 15/1 để chuẩn bị đồng ruộng sản xuất cho vụ Đông - Xuân sắp tới, dự kiến sẽ đồng loạt được xuống giống sau tết, vào ngày 10 tháng Giêng để đảm bảo về điều kiện thời tiết, tưới tiêu.

Gạo Nếp Quýt Đạ Tẻh được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Công thương) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu từ ngày 15/11/2016. Từ ngày được cấp chứng nhận nhãn hiệu, UBND huyện Đạ Tẻh đã kêu gọi nhiều doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Huyện cũng chú trọng thực hiện mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng.

Trong thời gian qua, diện tích sản xuất Nếp Quýt bình quân mỗi năm của huyện Đạ Tẻh khoảng 300 ha đều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; trong đó, có khoảng 30 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Nếp Quýt Đạ Tẻh đã được Công ty CP đầu tư phát triển xanh Việt Nam và các thương lái thu mua, tiêu thụ tại hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Bước đầu, sản phẩm Nếp Quýt Đạ Tẻh đã tiếp cận thị trường Mỹ. Ông Bùi Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho biết: Trong năm 2020, ngoài diện tích đang sản xuất ổn định tại xã An Nhơn thì huyện đã quy hoạch vùng sản xuất 100 ha tại thị trấn Đạ Tẻh để mở rộng diện tích sản xuất Nếp Quýt; trong đó, tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất Nếp Quýt hữu cơ 10 ha và sản xuất theo hướng chất lượng cao thêm 20 ha. Ngoài việc được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa năm 2016 thì trong năm 2019, Nếp Quýt Đạ Tẻh là sản phẩm nông nghiệp duy nhất của khu vực miền Trung - Tây nguyên có mặt trên Bản đồ Gạo đặc sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. Đây là chứng nhận về chất lượng sản phẩm cũng như cơ hội để đưa sản phẩm Nếp Quýt Đạ Tẻh mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.