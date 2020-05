Thịt heo tăng phi mã, Lâm Đồng tìm hướng hạ nhiệt

Theo khảo sát của Sở Công thương Lâm Đồng, giá thịt heo hơi hiện rất cao, đang ở mức xấp xỉ 100 ngàn đồng/kg, gây sức ép rất lớn tới người tiêu dùng. Sở Công thương Lâm Đồng tổ chức ngồi lại “bàn tròn” để nắm bắt, trao đổi thông tin, tâm tư của doanh nghiệp, các địa phương, tìm giải pháp đề xuất với UBND tỉnh nhằm hạ nhiệt thịt heo trong thời gian tới.

Tái đàn là mấu chốt của việc bình ổn thị trường thịt heo

Nguồn cung khan hiếm

Thông tin từ Ban Quản lý Chợ Đà Lạt cũng như hầu hết các huyện trong tỉnh, giá thịt heo hơi Lâm Đồng đang ở mức 97-98 ngàn đồng/kg mà rất khan hàng, khó bắt heo để giết mổ. Giá heo tăng cao làm chi phí bữa ăn cho các gia đình tăng, khiến hàng vạn hộ gia đình càng khó khăn trong giai đoạn hậu COVID-19.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) tỉnh cho biết, trong dịch tả heo châu Phi, Lâm Đồng phải tiêu hủy 70 ngàn con trong tổng đàn 404 con, chiếm 17%, trong đó có 11 ngàn con heo nái. Thiệt hại không quá lớn so với nhiều địa phương trong cả nước nhưng người thiệt hại hầu hết là các trang trại nhỏ, nuôi theo mô hình hộ gia đình. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn cung ở các tỉnh khác, nguồn heo Lâm Đồng chuyển đi gây nên thiếu hụt trong tỉnh.

UBND huyện Di Linh cho biết, trong dịch tả heo châu Phi, huyện phải tiêu hủy 6 ngàn con, chiếm 20% tổng đàn, 416 tấn thịt. Hiện toàn huyện còn 6 trang trại, 1 ngàn hộ quy mô nhỏ lẻ với 16.773 con, quy mô giảm rất nhiều. Giá heo hơi trên địa bàn Di Linh hiện 94 ngàn đồng/kg, móc hàm 140 ngàn đồng/kg, tăng giá ở khâu lưu thông chỉ khoảng 6%.

Đại diện UBND huyện Lâm Hà cho biết, Lâm Hà chiếm 1/4 sản lượng heo toàn tỉnh, khoảng 110 ngàn con/năm. Sau dịch, tổng đàn giảm còn 84 ngàn con, chủ yếu ở các trang trại chăn nuôi. Do hầu hết các trang trại chăn nuôi ở Lâm Hà đều liên kết với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP nên huyện đề nghị giảm giá, bình ổn thị trường. Công ty CP bình ổn cho Lâm Hà thịt heo móc hàm xuất ra chỉ xấp xỉ 100 ngàn đồng/kg, công ty đang đề nghị tăng lên 110 ngàn đồng/kg và huyện đề nghị công ty cố gắng giữ nguyên giá để ủng hộ người tiêu dùng.

ĐÀ LẠT: XUẤT HIỆN “CÒ” THỊT HEO Đại diện Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, nhiều lò mổ phản ánh không tiếp cận được nguồn heo từ các công ty lớn như CP mà phải mua qua trung gian. Tiền “cò” là 50 ngàn đồng/đầu heo làm cho chi phí càng tăng, khiến giá heo quá cao. Hiện tại, 1 con heo chi phí gần 200 ngàn đồng cho các chi phí trung gian, giết mổ. Nhập khẩu, tái đàn

Ý kiến thống nhất trong “bàn tròn thịt heo” đều khẳng định, tái đàn là biện pháp triệt để nhằm đưa thịt heo trở về quỹ đạo bình thường. Tuy nhiên, tái đàn trong thời gian này đang gặp khó khăn rất nhiều. Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong dịch, đàn heo Lâm Đồng thiệt hại 70 ngàn con nhưng có tới 11 ngàn con heo nái, chiếm 30% tổng đàn heo mẹ. Hiện đàn heo nái đang trong giai đoạn khôi phục và chỉ 50% có khả năng sinh sản, 50% đang ở giai đoạn hậu bị. Sở cho biết đã động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng khả năng sản xuất heo giống, song phải tới cuối năm, đàn heo nái Lâm Đồng mới cung cấp đủ con giống cho nhu cầu chăn nuôi của địa phương.

Đại diện huyện Di Linh cho biết, huyện đang tích cực vận động nông dân tái đàn nhưng nguồn vốn trong dân hạn chế, con giống khan hiếm nên tình hình tái đàn khá chậm. Hiện tại, heo giống có giá 3,5 triệu đồng/con (giá trước kia là 2 triệu đồng/cặp) mà rất khó mua được. Khả năng tăng đàn là vô cùng khó. Hiện mới có 10 hộ tái đàn 200 con, rất chậm, nông dân rất cần vốn vay ưu đãi để đẩy nhanh tái đàn.

Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng cho biết, các công ty lớn gần như độc quyền về con giống. Để tăng khả năng tái đàn, yêu cầu các công ty lớn đồng hành, cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi, đừng tăng giá bán vô tội vạ. Doanh nghiệp hưởng lợi từ địa phương cũng cần đồng hành với địa phương.

Để giải “cơn khát” giá heo trước mắt, hiện nhiều doanh nghiệp tiến hành nhập thịt heo đông lạnh. Đại diện Siêu thị Big C cho biết, Big C thực hiện nhiều đợt khuyến mại bán giá không lợi nhuận cho khách hàng. Từ ngày 24/4, Big C nhập thịt heo từ Ba Lan, Canada và tiêu thụ trên 6 tấn. Giá heo nhập thấp hơn 30% so với heo nội địa, giá khoảng 120 ngàn đồng/kg, khách hàng bắt đầu làm quen với thịt mát.

Co.op Mart cũng cho biết, doanh nghiệp cũng gặp khó trong nhập thịt heo nội địa vì giá quá cao. Hiện Co.op Mart đang cung cấp thịt heo với giá giảm lợi nhuận, để giảm bớt chi tiêu cho người nội trợ. Doanh nghiệp nhập thịt heo từ châu Âu đồng thời tăng cường thêm thịt gia cầm, thủy, hải sản, để người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn. Vinmart cũng tương tự với việc nhập thịt heo cung cấp trong hệ thống Vinmart, Vinmart+. Vinmart đề xuất việc cung cấp thịt heo bằng xe đông lạnh tới các địa phương trong tỉnh, vừa đảm bảo giá bán, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Bùi Thế, Phó Giám đốc Sở Công thương đánh giá, tái đàn là mấu chốt của vấn đề để tăng nguồn cung, giảm giá thịt heo. Quan trọng nhất là có nguồn giống đầy đủ để cung cấp cho nông dân, các trang trại. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng găm hàng, tìm kiếm giải pháp để các trang trại cung cấp heo đầy đủ cho lò mổ địa phương. Sở đề nghị các siêu thị mở rộng điểm bán heo đông lạnh tới các địa phương, Sở sẽ đề xuất tỉnh hỗ trợ để doanh nghiệp cung ứng thịt heo rộng rãi.

DIỆP QUỲNH