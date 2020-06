TP Bảo Lộc làm việc với Công ty CP Tập đoàn Him Lam về xúc tiến đầu tư

(LĐ online) - Sáng 12/6, TP Bảo Lộc đã có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Him Lam (đóng tại TP Hồ Chí Minh) về các vấn đề liên quan đến thu hút và xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa TP Bảo Lộc và Công ty CP Tập đoàn Him Lam

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã giới thiệu tới Công ty CP Tập đoàn Him Lam những dự án trọng điểm mà địa phương đã và đang kêu gọi thu hút đầu tư, gồm: Dự án sân bay Lộc Phát với quy mô khoảng 50 đến 100 ha, hình thành sân bay cấp 3C; Dự án Tổ hợp khu thương mại - khách sạn 5 sao (tại chợ cũ Bảo Lộc); Sân golf Lộc Phát - Lộc Thắng; Khu tổ hợp dịch vụ, du lịch sinh thái sân golf, cáp treo núi Sapung, quy mô hơn 2.500 ha và Dự án Khu đô thị, dịch vụ giải trí – nghỉ dưỡng hồ Nam Phương 1 và hồ Nam Phương 2 (quy mô khoảng 390 ha, tại Phường 1 và phường Lộc Phát).

Mục tiêu của các dự án là xây dựng các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với các loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí, giúp kích cầu cho địa phương phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đưa Bảo Lộc phát triển nhanh chóng, bền vững xứng tầm là trung tâm kinh tế - xã hội phía Nam của tỉnh Lâm Đồng.

“Bảo Lộc có đủ các điều kiện và có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, đất đai, khí hậu để xây dựng một thành phố năng động, thông minh trong tương lai. Do đó, TP đã đề xuất với Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh gần 20 dự án; trong đó, có các dự án trọng điểm, đưa các dự án trọng điểm trở thành mục tiêu, động lực và tập trung mọi nguồn lực để kêu gọi, thu hút đầu tư. Các dự án trọng điểm sẽ được đưa vào mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ xuyên suốt mà Đảng bộ, chính quyền TP Bảo Lộc đã, đang hướng tới vì một Bảo Lộc giàu đẹp, văn minh và vì cuộc sống ấm no, hạnh phục của Nhân dân” – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu cho biết.

Theo Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Đoàn Kim Đình, đến thời điểm này, trong 5 dự án trọng điểm của địa phương đang kêu gọi thu hút đầu tư, thì Dự án Khu tổ hợp dịch vụ, du lịch sinh thái sân golf, cáp treo núi Sapung, quy mô hơn 2.500 ha đang được Tập đoàn Hưng Thịnh hoàn thành các thủ tục để triển khai Dự án giai đoạn 1, với quy mô khoảng 432 ha; tiến độ thực hiện là từ năm 2020 – 2025. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cam kết tự xây dựng và triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với các loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí, khách sạn, tạo động lực phát triển hạ tầng cho TP Bảo Lộc.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Him Lam trình bày về những dự án mà đơn vị dự kiến sẽ xúc tiến đầu tư tại TP Bảo Lộc

Về phía Công ty CP Tập đoàn Him Lam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá Bảo Lộc có nhiều tiềm năng, thế mạnh và là một trong những “vùng đất hứa” để Him Lam nghiên cứu xúc tiến đầu tư vào một số dự án. Cụ thế, Him Lam đang hướng tới các dự dự án khu dân cư phường B’Lao, khu du lịch sinh thái thác Đá Bàn (sông Đại Bình) và các tuyến đường kết nối giao thông trục Bắc – Nam. Đặc biệt, Công ty CP Him Lam đang hướng tới nghiên cứu đầu tư xây dựng Dự án khu đô thị du lịch “Thiên đường mắc ca” có tổng diện tích hơn 187 ha nằm khu vực phía Nam TP Bảo Lộc thuộc các phường B’Lao, Lộc Sơn, Lộc Nga và xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu yêu cầu, UBND TP Bảo Lộc và các ngành chức năng tạo mọi điều kiện hỗ trợ các nội dung đề xuất của Công ty CP Tập đoàn Him Lam nói riêng và các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, xúc tiến triển khai đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn TP; đồng thời, tìm hiểu, xem xét năng lực tài chính, tâm huyết của các nhà đầu tư vào các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm để kịp thời tạo mọi điều kiển thuận lợi triển khai xây dựng các dự án.

KHÁNH PHÚC