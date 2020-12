Lâm Đồng đứng thứ 48 về tốc độ tăng trưởng GRDP của cả nước

(LĐ online) - Đây là công bố của Tổng cục thống kê, được ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết tại cuộc họp báo công bố số liệu tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020.

Ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng công bố các số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Theo đó, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khiến Việt Nam tăng trưởng GRDP năm 2020 chỉ ở mức 2,91%. Lâm Đồng đứng thứ 48 trong bảng xếp hạng tăng trưởng GRDP của cả nước. Có 5 tỉnh tăng trưởng âm là Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Vũng Tàu và 10 tỉnh tăng trưởng dưới 2%.

GRDP của tỉnh Lâm Đồng ước tính năm 2020 tăng 2,01% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp nhất so mức tăng của các năm gần đây (2016-2020). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,38%, đóng góp 1,58 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,86%, đóng góp 0,34 điểm phần trăm và khu vực dịch vụ chỉ đạt 99,02% so với cùng kỳ, giảm 0,4 điểm phần trăm nên tốc độ tăng trưởng chung đạt thấp do khu vực này chiếm tỷ trọng cao, khoảng 46% trong GRDP; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10%, đóng góp 0,49% điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Năm 2020, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 1.250 doanh nghiệp, tăng 13,63% so cùng kỳ; có 49 doanh nghiệp giải thể, giảm 52,89%, 417 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động kinh doanh, tăng 38%; có 246 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 9.241 tỷ đồng, bằng 99,42% dự toán, tăng 6,47% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu do ngành thuế quản lý đạt gần 8.997 tỷ đồng, bằng 101,72% kế hoạch dự toán giao.

Các nhà báo tham dự họp báo và đặt câu hỏi liên quan đến các số liệu thống kê

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 đạt 14.344,3 tỷ, tăng 8,77% so với cùng kỳ, giảm 89,2 nghìn tỷ đồng, bằng 99,38% so với dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 2.533,2 tỷ đồng, tăng 5,84%; chi thường xuyên đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 2,3%.

Ước năm 2020, vốn huy động đạt 66.000 tỷ đồng, tăng 15,15% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 65.300 tỷ đồng, tăng 14,66% so với cùng kỳ; tiền gửi thanh toán, giấy tờ có giá đạt 700 tỷ đồng, tăng 90,22% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 115.000 tỷ đồng, tăng 12,89% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trung dài hạn 35.500 tỷ đồng, tăng 4,9%; dư nợ ngắn hạn 79.500 tỷ đồng, tăng 16,87% so với cùng kỳ. Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn dư nợ cho vay 78.700 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 900 tỷ đồng.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2020 đạt khoảng 25.795 tỷ đồng, tăng 9,74% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước đạt 3.683,6 tỷ đồng, tăng 33,95%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân đạt 19.529,7 tỷ đồng, tăng 7,29%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 357,8 tỷ đồng, giảm 18,51% so với cùng kỳ…

Trong năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có 21.117 người được giải quyết việc làm, nhưng tính đến thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh còn 16.420 người thiếu việc làm (tỷ lệ là 2,08%); trong đó, khu vực nông thôn có 9.378 người (tỷ lệ là 1,91%), khu vực thành thị là 7.042 người (tỷ lệ là 2,35%); tỷ lệ thất nghiệp là 0,96%, tăng 0,22% so với cuối năm 2019, nhưng giảm 0,27% so với thời điểm 30/9/2020. Tại thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh có 7.617 người thất nghiệp; trong đó, tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 1,92%, tương đương với 5.752 người; còn khu vực nông thôn có 1.865 người thất nghiệp, chiếm tỷ lệ 0,38%.

LÊ HOA