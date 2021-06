Hỗ trợ tiêu thụ 50 tấn vải thiều cho nông dân Bắc Giang

(LĐ online) - Chiều 9/6, ông Vũ Xuân Việt - Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng thông tin: Đơn vị đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh triển khai hỗ trợ tiêu thụ 50 tấn vải thiều xuất khẩu Bắc Giang cho bà con nông dân.

Vải thiều được bán trên đường Trần Quốc Toản, ven hồ Xuân Hương, Đà Lạt chiều 9/6

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin hiện bà con nông dân tỉnh Bắc Giang đang vào vụ thu hoạch vải thiều với diện tích hơn 28.000 ha, uớc tính sản lượng vải thiều của toàn tỉnh Bắc Giang đạt khoảng gần 200.000 tấn. Tuy nhiên, thời điểm này, việc tiêu thụ vải thiều của bà con đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do đó, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất triển khai trương trình hỗ trợ, đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều cho bà con tại Bắc Giang. Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cùng Cục Quản lý Thị trường tỉnh được giao phối hợp hỗ trợ tiêu thụ 50 tấn vải thiều xuất khẩu Bắc Giang do người dân đang ảnh hưởng nặng nề trong tiêu thụ nông sản do dịch Covid-19.

Trước mắt, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng kết hợp Cục Quản lý Thị trường tỉnh sẽ hỗ trợ vận chuyển lô vải thiều đầu tiên khoảng 5 tấn, về tới Lâm Đồng dự kiến vào ngày 12/6. Các lô hàng tiếp theo sẽ tiếp tục về các ngày sau đó. Tất cả các lô hàng vải thiều vận chuyển từ Bắc Giang tới Lâm Đồng phải trải qua nhiều trạm kiểm dịch Covid-19 để phun khử khuẩn cho phương tiện cũng như xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với lái xe, người vận chuyển, bảo đảm an toàn cao nhất cho cả người mua và người bán vải.

Dự kiến, vải thiều xuất khẩu Bắc Giang sẽ được cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý Thị trường tỉnh bán tại Lâm Đồng để ủng hộ bà con nông dân Bắc Giang có giá khoảng 30.000 đồng/kg. Vải sẽ được đóng gói 5kg/túi; 1 thùng 4 túi kèm đá trong thùng để đảm bảo vải không bị hư, còn tươi ngon tới tay người tiêu dùng.

C.THÀNH