Lâm Đồng: Hàng hóa dồi dào, đảm bảo cung ứng trong mọi tình huống

(LĐ online) - Lãnh đạo Sở Công thương Lâm Đồng khẳng định lượng hàng hoá cung ứng cho người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và TP Đà Lạt nói riêng dồi dào, đủ đáp ứng trong tình huống, ngay cả khi giãn cách xã hội. Chính vì vậy, người dân chỉ nên mua với số lượng đủ dùng, nhằm tránh tạo sự đột biến trong mua sắm và gây tâm lý hoang mang không đáng có.

Lượng hàng hoá, nhu yếu phẩm tại Siêu thị Big C Đà Lạt dồi dào, không thiếu hụt, đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn

Chiều 6/8, một số người dân cho rằng TP Đà Lạt áp dụng giãn cách xã hội nên mua lương thực, hàng hoá thiết yếu về tích trữ tăng so với các ngày trước đó. Trong khi đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chiều nay có quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 chỉ với 2 xã trên địa bàn TP Đà Lạt là xã Trạm Hành và Xuân Trường. 12 phường và 2 xã còn lại của TP Đà Lạt chưa áp dụng các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua trao đổi, đại diện Siêu thị Big C Đà Lạt thông tin từ 17 giờ tới 19 giờ 45 tối nay, lượng khách hàng tới siêu thị mua sắm đông hơn với các ngày trong tuần, tuy nhiên chưa tới mức tăng đột biến. Lượng khách mua hàng còn nằm trong tầm kiểm soát của đơn vị, đảm bảo giãn cách, công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo. Mặt hàng người dân mua nhiều trong chiều tối nay chủ yếu là gạo, đường, muối, nước mắm, mì tôm...

Tại chợ Đà Lạt, các mặt hàng thịt tươi sống người dân mua không tăng trong ngày 6/8

Tại chợ Đà Lạt, lượng khách hàng mua các mặt hàng thiết yếu chiều tối nay không tăng so ngày thường, chưa xuất hiện việc người dân mua hàng đông đúc; đồng thời, giá cả các mặt hàng cơ bản không tăng, ngoại trừ một số ít các loại rau, củ khan hiếm do chưa vào mùa thu hoạch, giá tăng 30 - 40% so với bình thường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại các cửa hàng bán lẻ, chợ tạm trên địa bàn, lượng người dân tới mua các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh. Chủ yếu là các loại rau củ để được dài ngày, mì tôm, gạo, trứng...

Ông Hoàng Trọng Hiền - Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng khẳng định qua làm việc, thống kê từ các đại lý phân phối, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, các mặt hàng thiết yếu dồi dào, ổn định, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ngoài ra, để dự phòng các tình huống diễn biến phức tạp từ dịch Covid-19, các đại lý phân phối, siêu thị, chợ truyền thống cam kết tăng 30 tới 50% lượng cung ứng các mặt hàng, đảm bảo thị trường bình ổn trong các tình huống nguồn cầu tăng mạnh, đủ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân trong vòng 2 - 3 tháng.

Sở Công thương cũng khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ hàng hóa với số lượng lớn không cần thiết, mà chỉ mua với lượng đủ dùng, nhằm tránh tạo sự đột biến trong mua sắm và gây ra tâm lý hoang mang không đáng có. Ngoài ra, do biến chủng Delta lây lan rất nhanh, việc tập trung đông người, mua sắm tại một thời điểm sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch chung.

