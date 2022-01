Bấp bênh hoa lan những ngày giáp tết

Ngoài việc thất thu vì khoảng 70% địa lan đồng loạt bung nở sớm hơn dự kiến, nhà vườn còn lo lắng bởi lan hồ điệp ngoại giá rẻ đổ về địa phương đang có dấu hiệu đội lốt hoa Đà Lạt.

Khoảng 70% hoa địa lan nở sớm khiến nhà vườn Đà Lạt thất thu trong dịp Tết 2022.

Tại các vùng ven của thành phố Đà Lạt những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nơi có diện tích trồng địa lan nhiều như xã Xuân Trường, Xuân Thọ người dân kém vui hơn các năm khi phần lớn các vườn địa lan đã bung nở trước cao điểm xuất bán khoảng 2 tuần tới gần 1 tháng. Do địa lan nở sớm nên những ngày qua, các nhà vườn phải cắt cành đã nở bán lẻ với giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng/cành loại 1, từ 35.000 - 40.000 đồng/cành loại 2, hoặc bán nguyên chậu với giá từ 1 tới 1,2 triệu đồng/chậu (loại trên 3 cành), dưới 1 triệu đồng/chậu (2 cành). Trong khi đó, nếu đúng dịp cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán thì giá hoa sẽ cao hơn gấp nhiều lần, từ 300.000 - 700.000 đồng/cành và từ 2 tới 3,5 triệu đồng/chậu.

Theo ông Nguyễn Văn Hoài (ngụ đường Trần Quý Cáp, Phường 9, TP Đà Lạt), để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022, gia đình ông từ đầu năm đã tập trung chăm sóc vườn địa lan rộng gần 2.000 m2 với khoảng trên 4.000 chậu. Tuy nhiên, toàn bộ lan dành bán Tết trong vườn đã bung nở ào ạt. "Còn gần 20 ngày nữa tới Tết Nguyên đán nhưng hoa đã nở gần hết trước đó hơn 2 tuần rồi. Ngoài số cành nở cắt bán giá rẻ, số còn lại trên 300 chậu chưa nở gia đình đang tập trung chăm sóc, hi vọng bán gỡ được vốn và công chăm sóc cả năm" - ông Hoài nói và nhận định, nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết bất thường, ít lạnh. Trong khi đó, những tháng gần đây, số giờ nắng trong ngày cao đã kích thích cây nẩy nụ, hoa nở sớm, nhất là địa lan.

Tương tự như ông Hoài, tại xã Xuân Trường, ông Đặng Văn Hưng (ngụ thôn Xuân Sơn), người trồng địa lan lâu năm tại địa phương đánh giá, năm nay địa lan vẫn bị nở sớm do thời tiết mưa gió và nắng nóng thất thường. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá bán có xu hướng bị hạ thấp hơn các năm trước. Hiện, để cứu vãn tình thế, ông Hoài cũng như hầu hết các nhà vườn trồng địa lan đều cố gắng dùng các biện pháp kìm hãm sự phát triển của hoa như che lưới đen cho vườn hoa, hạn chế tưới nước, chất dinh dưỡng hay dùng lưới bọc cho hoa,... nhưng kết quả không được cải thiện đáng kể.

Không chỉ đối mặt với tình trạng địa lan nở sớm, theo ghi nhận, nông dân Đà Lạt đang lo lắng lan hồ điệp ngoại, chủ yếu là hồ điệp Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu đội lốt hoa Đà Lạt những ngày giáp tết. Nguyên nhân chủ yếu là lan hồ điệp tại Đà Lạt vài năm trở lại đây được ưa chuộng trên khắp cả nước vì màu sắc đẹp, thời gian trưng được lâu hơn so với hồ điệp Trung Quốc. Do đó, có một số thương lái đã nhập lan hồ điệp Trung Quốc với giá rẻ hơn về Đà Lạt sau đó đưa đi bán các địa phương khác với mác lan hồ điệp Đà Lạt, khiến mặt bằng giá chung bị kéo xuống do nguồn cung dồi dào. Theo những người trồng hoa lan hồ điệp tại Đà Lạt, do chủng loại lan hồ điệp hiện khá đa dạng, màu sắc nhiều loại tương đồng, nên nếu người bán quảng cáo lan Đà Lạt thì người mua không am hiểu rất dễ bị nhầm lẫn, mua phải lan ngoại với giá cao hơn khoảng 20%.

Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nhà vườn Đà Lạt xuống giống hoa vụ Tết Nhâm Dần 2022 chỉ được khoảng 800 ha, tức khoảng 70% so với năm 2021. Trong khi đó, vật tư sản xuất như phân bón, giá thể, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, khiến chi phí thuê nhân công tăng, nên giá các loại hoa hồ điệp, địa lan năm nay có thể tăng hơn năm trước khoảng 10%.

C.PHONG