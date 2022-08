Chuyện Công đoàn tại ''doanh nghiệp Tây''

Hoạt động Công đoàn tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài luôn được quan tâm sát sao. Với Công ty Sợi Đà Lạt, doanh nghiệp “Tây đóng trên đất ta”, tổ chức Công đoàn đang tập trung phấn đấu để mang lại quyền lợi cho người lao động.

LĐLĐ thành phố Đà Lạt hỏi thăm sức khỏe người lao động Công ty Sợi Đà Lạt

Ông Alessandro Di Palma - Tổng Giám đốc Công ty Sợi Đà Lạt nhắc lại kỷ niệm giữa mùa dịch COVID-19, khi hầu hết công nhân trong doanh nghiệp mắc COVID-19, nhà máy phải đóng cửa để công nhân đi chữa bệnh, cách ly. Khi ấy, đội ngũ công nhân của doanh nghiệp đã được tổ chức Công đoàn hỗ trợ rất kịp thời, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương. Ông cũng như ban lãnh đạo của doanh nghiệp càng nhận thấy vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Công ty Sợi Đà Lạt là một doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn đa quốc gia, ông Alessandro Di Palma luôn tin tưởng vào thành công của doanh nghiệp và điều đó không thể tách rời sự gắn bó của người lao động cũng như sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.

Làm công nhân trong Công ty Sợi Đà Lạt, chị Huỳnh Thị Dậu, gia đình cư trú tại thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương cũng là một đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp. Chị Dậu cũng như hầu hết người lao động trong công ty, giữa đại dịch COVID-19 phải nghỉ việc, đi cách ly theo quy định của y tế. Chị Dậu kể lại: “Khi ấy thật sự ai cũng lo sợ hết, người đi viện, người vào khu cách ly, không kịp chuẩn bị tinh thần cũng như không có đồ đạc mang theo. May sao Công đoàn hỗ trợ cả chăn màn rồi đồ ăn ngay chiều hôm đó, anh chị em mới ổn định sinh hoạt trong khu cách ly y tế”. Đồng thời chị Dậu cũng chia sẻ, Công đoàn cấp trên đã nhanh chóng chuyển tiền hỗ trợ tới chị. Công đoàn công ty phối hợp cùng Ban Giám đốc hỗ trợ lương trong mùa dịch. Những giai đoạn bình thường, anh chị em luôn nhận được quà tết, được tổ chức sinh nhật, các con trong gia đình được tổ chức vui chơi ngày Tết Thiếu nhi... Chị Dậu đánh giá, Công đoàn đã hỗ trợ chị cũng như anh chị em rất nhiều, nhất là vào lúc khó khăn. Chị cũng như anh chị em khác thực sự vui, tin tưởng và gắn bó với Công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty Sợi Đà Lạt cho biết, là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp luôn đề cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong quan hệ với người lao động. Hiện, CĐCS Công ty Sợi Đà Lạt có 130 người lao động, tất cả đều tham gia tổ chức Công đoàn. Với mỗi chế độ cho người lao động, Công ty Sợi Đà Lạt luôn tuân thủ nghiêm túc quy định của luật pháp, từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, huấn luyện an toàn lao động... Bên cạnh thực hiện các yêu cầu bắt buộc, lãnh đạo doanh nghiệp luôn phối hợp cùng tổ chức Công đoàn tiến hành các họat động mang lại lợi ích tốt nhất cho người lao động. Mỗi khi công nhân, người lao động có băn khoăn, thắc mắc, tổ chức Công đoàn luôn là cầu nối để ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của anh chị em đến được với lãnh đạo doanh nghiệp. Chị Lan Anh cho biết: “Ở CĐCS công ty, việc bầu Ban Chấp hành CĐCS hoàn toàn do anh chị em người lao động bầu chọn, Ban Lãnh đạo không tham gia, để người lao động tự do lựa chọn người đại diện. Điều này để đảm bảo tổ chức Công đoàn luôn độc lập với người sử dụng lao động, có tiếng nói riêng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động”.

“Với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức Công đoàn luôn xác định nhiệm vụ vừa hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, vừa động viên người lao động gắn bó, làm tốt công việc trong doanh nghiệp”, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt chia sẻ. Như với CĐCS Công ty Sợi Đà Lạt, ngay khi xảy ra cụm dịch COVID-19, ngay lập tức LĐLĐ thành phố đã mua ngay lượng lớn chăn, mùng, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người lao động trong khu cách ly. Đồng thời, LĐLĐ thực hiện các thủ tục để người lao động nhanh chóng nhận được nguồn hỗ trợ của Tổng LĐLĐ. LĐLĐ Đà Lạt cũng tìm nhiều nguồn tài trợ để có thể hỗ trợ anh chị em lao động có thêm sự ủng hộ, vượt qua khó khăn mùa dịch. Vừa bảo vệ quyền lợi cho người lao động, vừa động viên người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo sản xuất, kinh doanh, hài hòa được mối quan hệ trong doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn đã và đang trở thành nhân tố đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

DIỆP QUỲNH