Nhận định công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, ngay từ đầu năm, UBND huyện Cát Tiên đã chỉ đạo cơ quan thuế tập trung xây dựng kế hoạch, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để bảo đảm công tác thu và trở thành một trong những địa phương trong tỉnh hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 trước 3 tháng theo kế hoạch.

Cải cách hành chính tại Phòng Một cửa liên thông huyện Cát Tiên được chú trọng nhằm phục vụ người dân nộp thuế cũng như giải quyết các thủ tục hành chính tốt hơn. Ảnh: Hoàng Sa

Trong năm 2022, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 những tháng đầu năm trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, bức tranh kinh tế trên địa bàn huyện Cát Tiên vẫn có điểm sáng. Đặc biệt, đó là việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm nay về đích trước 3 tháng so với kế hoạch và đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Cụ thể, nhờ làm tốt công tác quản lý thu, đến tháng 9, tổng thu ngân sách của huyện Cát Tiên đã đạt trên 52,543 tỷ đồng, đạt 121% dự toán pháp lệnh, 112% dự toán phấn đấu, bằng 179% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thuế phí thu hơn 36,675 tỷ đồng, đạt 129% dự toán pháp lệnh, 122% dự toán phấn đấu, bằng 193% so với cùng kỳ; thuế bán nhà, đất, thuê đất thu hơn 12,176 tỷ, tăng 175% so với cùng kỳ, đạt 121% dự toán pháp lệnh và 101% dự toán phấn đấu.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh - Cát Tiên: Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm bằng việc xây dựng kế hoạch thu, áp dụng đồng bộ và quyết liệt các biện pháp tăng thu, chống thất thu, giám sát chặt chẽ tiến độ thu ngân sách giúp huyện Cát Tiên hoàn thành chỉ tiêu như mong đợi. Đáng chú ý hơn trong năm 2022, Chi cục Thuế cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các đề án chống thất thu, đôn đốc thu nợ thuế mang lại kết quả rất khả quan với số thu vượt dự toán trước 3 tháng. Để đạt thu ngân sách vượt kế hoạch nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên Nguyễn Hoàng Phúc cho biết: Ngay sau khi nhận được kế hoạch thu ngân sách của tỉnh giao năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng Đề án thu ngân sách; trong đó xác định rõ từng nguồn thu, khoản thu và phân kỳ kế hoạch thu hợp lý. Đồng thời, chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt công tác quản lý và khai thác nguồn thu trên địa bàn theo dự toán giao; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể được tăng cường, qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Điều đáng nói, yêu cầu mà huyện Cát Tiên đặt ra là phải bảo đảm cơ cấu cả về thu thuế, phí và thu tiền sử dụng đất. Trong đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh - Cát Tiên và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thu ngân sách. Đồng thời, tham mưu với UBND huyện các nguồn có thể tăng thu để thống nhất chương trình hành động; đẩy mạnh bố trí cân đối, ứng vốn cho các dự án, phát triển quỹ đất thu ngân sách bảo đảm kịp thời, đúng quy định...

Mặt khác, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, từ đó tác động thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Ngoài ra, ngành Thuế huyện đã chủ động các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách, tập trung khai thác nguồn thu từ đất đai nên khoản thu tiền sử dụng đất đạt khá cao so dự toán giao, quyết liệt chống thất thu thuế nhiều lĩnh vực, tăng cường xử lý nợ đọng thuế...

Nhờ vậy mà trong tổng thu ngân sách, một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như: Thuế thu nhập cá nhân, đạt hơn 15,4 tỷ đồng, tăng hơn 415%; thuế lệ phí trước bạ đạt gần 9,6 tỷ đồng, tăng 262,44%; thu cấp thuê đất đạt gần 12,3 tỷ đồng, tăng 174,2%... Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, hiện địa phương đã “về đích” sớm trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác xử lý nợ đọng thuế còn chậm; thất thu từ chuyển nhượng bất động sản (đất đai) vẫn còn; việc quản lý thu thuế từ khai thác khoáng sản (đất, cát) còn có lúc chưa chặt chẽ. Do đó, trong những tháng còn lại của năm 2022, huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, xây dựng kế hoạch, lộ trình, biện pháp thu nợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn và hộ khoán thuế.

Đặc biệt, UBND huyện Cát Tiên sẽ phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh - Cát Tiên; chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức chống thất thu thuế, phí nhất là những lĩnh vực thường xuyên có biểu hiện gian lận, trốn thuế, như: khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, xây dựng cơ bản tư nhân… Đồng thời, rà soát, bổ sung những hộ kinh doanh còn bỏ sót chưa đưa vào quản lý và các hộ phát sinh mới để lập bộ đưa vào quản lý thuế đảm bảo không bỏ sót nguồn thu…

Bí thư Huyện ủy huyện Cát Tiên Nguyễn Khắc Bình nhấn mạnh: Thu ngân sách là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Do đó, huyện Cát Tiên sẽ luôn nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, lãnh đạo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đảm bảo hoạt động thu ngân sách của tỉnh đạt kết quả cao nhất.

HOÀNG SA - DIỄM THƯƠNG