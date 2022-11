(LĐ online) - Sáng 9/11, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Chương trình bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” Quý II, Quý III năm 2022.

Thực hiện bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn”

Buổi lễ cũng đã công bố quyết định thành lập Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn”. Thành viên Hội đồng giám sát là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội đồng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” bảo đảm công khai, minh bạch.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, tổng hợp dữ liệu Hóa đơn điện tử cơ bản đáp ứng yêu cầu được sử dụng bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” là 32.378 hóa đơn điện tử trong Quý II/2022 và 59.586 hóa đơn điện tử Quý III/2022. Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên các số hóa đơn tham gia dự thưởng hợp lệ do Cục Thuế quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin để xác định người mua, mỗi hóa đơn chỉ được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Chương trình bảo đảm lựa chọn hóa đơn minh bạch, sử dụng phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm bấm số của Tổng cục Thuế cung cấp đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế do tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát hành khi bán hàng, cung cấp dịch vụ mà người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Việc tổ chức trao giải thưởng do Cục Thuế thực hiện dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát do UBND tỉnh thành lập. Cơ cấu giải thưởng mỗi quý sẽ lựa chọn 1 giải nhất trị giá 5.000.000 đồng; 3 giải nhì trị giá 3.000.000 đồng mỗi giải; 5 giải ba trị giá 2.000.000 đồng mỗi giải và 12 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng mỗi giải.

Giải nhất Quý II/2022 thuộc về khách hàng Hồ Hữu Hoàng (Mã số thuế người bán: 5801298958, tên người bán: Công ty Cổ phần Thịnh Huê); Quý III giải nhất thuộc về khách hàng Vũ Văn Long (Mã số thuế người bán: 5800267410, tên người bán: Công ty TNHH Như Linh). Bên cạnh đó cũng công bố danh sách 3 giải nhì, 5 giải ba, 12 giải khuyến khích ở cả 2 quý.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Chương trình "Hóa đơn may mắn" được tổ chức định kỳ hằng quý nhằm khuyến khích người mua có thói quen lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

DIỄM THƯƠNG