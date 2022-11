Thắp đèn LED cho hoa cúc

Để tối ưu hóa tiết kiệm chi phí đầu tư theo từng thời vụ, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và chuyển giao hiệu quả Mô hình Thắp sáng đèn LED thay thế đèn compact canh tác hoa cúc trên địa bàn TP Đà Lạt.

Mô hình Thắp sáng đèn LED cho cúc đạt doanh thu hơn 800 triệu đồng/ha, tăng hơn 120 triệu đồng/ha so với sản xuất ngoài mô hình

Năm 2022 là năm thứ hai Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng triển khai Dự án “Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tại Lâm Đồng” với quy mô 30 nông hộ sản xuất 3 ha tại thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt. Khi tham gia mô hình, 30 nông hộ này được hỗ trợ 60 - 70% chi phí nguồn giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bóng đèn LED; đồng thời được tham gia các lớp tập huấn do các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng chuyển giao quy trình kỹ thuật như: Bố trí thời vụ trồng, làm đất, lên luống, rạch hàng, bón phân, trồng, chăm sóc, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch, bảo quản tạm thời; áp dụng công nghệ sử dụng bóng đèn LED công suất thấp (6W) trong chiếu sáng bổ sung cho hoa cúc, tiết kiệm phần lớn chi phí điện năng so với sử dụng bóng đèn compact… Kết quả, sau 95 - 100 ngày tuân thủ theo quy trình kỹ thuật chăm sóc hoa cúc, 30 nông hộ đều thu hoạch đạt tỷ lệ hoa loại 1 đạt trên 84%, tăng hơn 19% so với sản xuất ngoài mô hình.

Đáng kể, trước khi tiến hành xuống giống trồng hoa cúc theo mô hình thắp sáng đèn LED, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã cùng liên hệ, giới thiệu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc ký kết hợp đồng với đại diện các nông hộ bao tiêu toàn bộ sản phẩm của Dự án có xác nhận của chính quyền địa phương, trong đó nhiều điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng gồm: Điều kiện thu hoạch, tiêu chuẩn chất lượng cành hoa thương phẩm, bảo quản, đóng gói, vận chuyển, giá cả, phương thức thanh toán... Qua hạch toán với giá thu mua 3.000 đồng/cành hoa cúc loại 1 và 1.800 đồng/cành hoa cúc loại 2, doanh thu cho nông hộ trong mô hình hơn 800 triệu đồng/ha, tăng hơn 120 triệu đồng/ha so với doanh thu của nông hộ ngoài mô hình.

Ông Hà Long Quang, một trong 30 nông hộ trực tiếp tham gia mô hình tại thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, chia sẻ: Việc tham gia mô hình được đơn vị chủ trì Dự án hỗ trợ 60 - 70% nguồn giống sạch bệnh, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt chuyển giao công nghệ thắp sáng bóng đèn LED tiết kiệm điện năng đã giúp 30 nông hộ mô hình yên tâm sản xuất, đạt năng suất hoa cắt cành loại 1 khá cao, tăng vượt trội thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Mong muốn Dự án tiếp tục triển khai và mở rộng quy mô trong những năm tới để nhiều nông hộ trên địa bàn xã Xuân Thọ nói riêng, TP Đà Lạt nói chung được tiếp cận, nhân rộng diện tích sản xuất hoa cúc công nghệ thắp sáng đèn LED, nhằm nâng cao hơn nữa giá trị thương hiệu nông sản “Đà Lạt- kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại địa phương.

Theo Thạc sĩ Trần Anh Thông, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, kết quả mô hình thắp sáng đèn LED tiết kiệm điện năng nói trên không những đạt được những hiệu quả về kinh tế, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển ngành hàng sản xuất hoa cúc thương phẩm tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó, người sản xuất hoa cúc có cơ hội tiếp cận với nguồn giống sạch bệnh, kỹ thuật sản xuất mới giảm tối đa lượng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác.

Cùng với đó, thành công của Dự án giúp đội ngũ cán bộ khuyến nông trong tỉnh Lâm Đồng nắm bắt được quy trình công nghệ và cách thức tổ chức sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED đạt năng suất, chất lượng cao để tiếp tục chuyển giao rộng rãi cho nông dân nhân rộng mô hình trên địa bàn.

VĂN VIỆT