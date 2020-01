Mai phục, bắt nóng hơn chục xe máy nẹt pô, lạng lách tại khu vực hồ Tuyền Lâm

(LĐ online) - Chiều 5/1, Trung tá Mai Xuân Huệ - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị vừa tiến hành mai phục, tạm giữ 15 xe máy và 8 thanh niên tụ tập nẹt pô, quậy phá tại cung đường ven thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt).

Các xe máy vi phạm bị công an tạm giữ

Theo đó, khoảng 15 giờ chiều nay, qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt phối hợp với lực lượng công an các phường tiến hành mai phục, bắt nóng nhiều thanh niên có hành vi nẹt pô xe, bốc đầu xe tại cung đường ven hồ Tuyền Lâm. Qua sàng lọc, kiểm tra nhanh, tất cả 15 xe và 8 thanh niên bị tạm giữ phần lớn là các học sinh THPT trên địa bàn các phường TP Đà Lạt và một số thanh niên từ các huyện lân cận tham gia. Thời điểm lực lượng CSGT vây bắt, nhiều thanh niên bỏ xe chạy khỏi hiện trường. Hiện, 15 xe máy là tang vật vụ việc đã được đưa về kho bãi tại Công an TP Đà Lạt. Riêng 8 thanh niên có hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, Đội CSGT đang tiến hành xác minh và xử phạt theo quy định.

Được biết, trong 5 tháng cuối năm 2019, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành chốt chặn, bắt nóng trên 50 thanh niên có hành vi đua xe, lạng lách, nẹt pô, đánh võng... Các cung đường chủ yếu mà các thanh niên tụ tập có hành vi vi phạm là đường vòng cung quanh hồ Tuyền Lâm, Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

C.THÀNH