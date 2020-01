Phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo nổ, tàng trữ vũ khí nguy hiểm

(LĐ online) - Sáng 18/1/2020, Công an huyện Đức Trọng cho biết mấy ngày giáp tết, các đội nghiệp vụ đã ra quân, triệt phá cả chục vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép và vũ khí nguy hiểm.

Số pháo nổ Công an huyện Đức Trọng thu giữ từ các đối tượng

Theo đó, chỉ tính riêng trong hai ngày 15 và 16/1, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 8 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ với 13 đối tượng có liên quan; trong đó, có cả trường hợp là học sinh và phụ huynh. Đáng chú ý là Công an huyện Đức Trọng cũng đã xác lập một chuyên án, quyết tâm đấu tranh, bóc gỡ đường dây vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, hiện đã bắt giữ được 1 đối tượng với 490 quả pháo các loại. Hiện, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ chuyên án trên.

Số vũ khí, hung khí nguy hiểm lực lượng Công an thu giữ mấy ngày vừa qua

Bên cạnh đó, Công an thị trấn Liên Nghĩa cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Đức Trọng khoanh vùng các đối tượng, tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều vụ tàng trữ vũ khí, hung khí nguy hiểm. Cụ thể, ngày 14/1, Công an thị trấn Liên Nghĩa đã phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an huyện kiểm tra hộ dân tại thị trấn Liên Nghĩa và thu giữ 1 khẩu súng dạng thể thao quốc phòng dài 1,2 m cùng 2 hộp đạn chì.

Số pháo nổ người dân tự nguyện giao nộp cho Công an huyện Đức Trọng

Đáng chú ý, trong ngày 16/1, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện 3 vụ tàng trữ vũ khí, hung khí nguy hiểm. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng rulo tự chế, 2 viên đạn, 10 hung khí nguy hiểm dưới dạng phi đao, kiếm, búa... Đặc biệt, trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, chỉ trong thời gian ngắn đã có 8 cá nhân, doanh nghiệp tự nguyện đem hàng trăm viên pháo nổ, vũ khí, hung khí nguy hiểm tới trụ sở Công an thị trấn Liên Nghĩa giao nộp, đồng thời viết biên bản cam kết không tái phạm.

C.THÀNH