Xử lý 17 thanh niên tụ tập nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách ngày mùng 1 tết

(LĐ online) - Sáng 31/1, Công an TP Đà Lạt cho biết Đội CSGT đang làm các thủ tục để xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với 17 trường hợp điều khiển xe mô tô quậy phá, tụ tập lạng lách, chạy nhanh... vào ngày 25/1 (mùng 1 tết) trên địa bàn.

Đội CSGT đang tạm giữ 17 xe máy, hầu hết thay đổi kết cấu xe, đôn nòng, thay ống pô... của nhóm thanh niên vi phạm vào ngày mùng 1 tết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa ngày 25/1 Công an TP Đà Lạt nhận được cuộc gọi từ người dân trình báo có khoảng 100 thanh niên tụ tập nẹt pô xe, gây mất trật tự công cộng tại đường Mai Anh Đào (Phường 8, TP Đà Lạt). Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) Công an tỉnh Lâm Đồng chốt chặn nhiều tuyến đường quanh khu vực đường Mai Anh Đào để xử lý hành vi vi phạm của nhóm thanh niên trên.

Tới 15 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT đã tạm giữ được 17 thanh niên cùng phương tiện vi phạm. Hầu hết các trường hợp vi phạm là thanh niên có độ tuổi 20 tới 25 tuổi, trong đó có một số trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô.

Trước đó, trong năm 2019, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cũng xử phạt vi phạm hành chính trên 100 trường hợp thanh niên tụ tập quậy phá, nẹt pô, lạng lách, đánh võng... trên nhiều tuyến đường tại TP Đà Lạt.

C.PHONG