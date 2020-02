17 năm tù cho kẻ hiếp dâm hai bé gái

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với bị can Vũ Văn Mạnh (32 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và tuyên án 17 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2019, Vũ Văn Mạnh từ tỉnh Đồng Nai đến địa bàn huyện Đạ Huoai chơi và dùng xe máy đi lang thang trên các đoạn đường vắng người qua lại. Khi đến địa bàn xã Hương Lâm thì Mạnh phát hiện thấy một nhà dân có 3 bé gái đang ngồi chơi trước sân nhà. Đối tượng Mạnh đi vào và gọi cháu gái (sinh năm 2007) hỏi chuyện và dụ dỗ cháu gái này lên xe chở đi nhận quà từ thiện ở một thôn trong xã. Quá trình di chuyển, Mạnh chở cháu gái rẽ vào con đường mòn tại xã Hương Lâm rồi dừng lại để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tiếp tục đến tháng 8/2019, Vũ Văn Mạnh đến huyện Đạ Tẻh thấy một cháu gái sinh năm 2005 ngồi trước nhà, y lại dùng chiêu trò lừa nói chở cháu đi nhận phiếu phát quà từ thiện, Mạnh đã chở đến rẫy một người dân để thực hiện hành vi đồi bại nhưng qua giằng co cháu gái vùng dậy la hét, kêu cứu, sợ phát hiện nên y đã lên xe bỏ chạy. Do gia đình 2 cháu trình báo địa phương nên ngay sau đó bằng nghiệp vụ, Vũ Văn Mạnh bị Công an huyện Đạ Tẻh triệu tập và không thể chối cãi hành vi của mình.

Tại phiên tòa, Vũ Văn Mạnh ân hận và nhận toàn bộ việc làm đồi bại nêu trên, hội đồng xét xử đã tuyên án, bị cáo Vũ Văn Mạnh chịu mức án 17 năm tù, đền bù cho 2 người bị hại số tiền 40 triệu đồng.

C.THÀNH