Đà Lạt xã hội hoá lắp đặt gần 1.000 mắt camera an ninh

(LĐ online) - Theo thống kê của Công an thành phố Đà Lạt, toàn thành phố hiện có gần 1.000 camera ghi hình tự động được lắp đặt tại tất cả 16/16 phường, xã. Toàn bộ số camera này đều được lắp đặt từ nguồn kinh phí được xã hội hoá, trị giá hơn 10 tỷ đồng, do các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tự nguyện đóng góp. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian qua, các mắt camera này chính là phương tiện trợ giúp đắc lực giúp lực lượng chức năng theo dõi, kịp thời cử cán bộ đến giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, kẹt xe, tai nạn giao thông, vi phạm về môi trường, đóng góp quan trọng trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại thành phố Đà Lạt.

Hệ thống ghi hình camera ở Công an Phường 2, Đà Lạt

Thống kê năm 2019 cho thấy, thông qua các mắt camera lắp đặt trên địa bàn các phường, xã đã giúp cho lực lượng công an làm rõ trên 100 vụ phạm pháp hình sự, bắt trên 140 đối tượng, dẹp bỏ được nhiều điểm tụ tập tiềm ẩn phức tạp.

NGUYÊN THI