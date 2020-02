Triệt phá 2 vụ đánh bạc, thu giữ 35 triệu đồng

(LĐ online) - Ngày 19/2, Công an huyện Đức Trọng cho biết đã triệt phá 2 vụ đánh bạc liên quan đến nhiều đối tượng.

Các đối tượng và tang vật trong vụ đá gà tại thị trấn Liên Nghĩa

Qua biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/2, Công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang Cao Văn Thọ (46 tuổi, ngụ tại tổ 21, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) cùng 8 đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà. Hiện trường là một khu đất kín đáo ở gần nhà Thọ. Tại hiện trường, Công an thu giữ 20 triệu tiền mặt, 1 ô tô, 7 xe máy, 1 cân đồng hồ và 6 con gà đá. Tại cơ quan Công an, tất cả các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 4/2, Công an huyện Đức Trọng cũng đã bắt quả tang Bùi Văn Phước (60 tuổi, ngụ tại Tổ 19, Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh) tổ chức đánh bạc bằng hình thức xì tố tại nhà. Trong vụ này, Công an bắt 8 đối tượng và tạm giữ tang vật gồm 2 bộ bài tây và 15 triệu đồng.

Cả 2 vụ án đang được tiếp tục điều tra.

TQT