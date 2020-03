Bắt giữ đối tượng trồng và chế biến cần sa số lượng lớn

(LĐ online) - Sáng 18/3, Công an huyện Lâm Hà xác nhận thông tin, khuya 17/3, Công an huyện đã đột kích bắt quả tang Lê Duy Khánh (34 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Hà, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) có hành vi tàng trữ ma tuý với số lượng lớn.

Đối tượng Lê Duy Khánh

Thông tin cho biết, bằng biện pháp trinh sát, vào 22 giờ ngày 17/3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý Công an huyện Lâm Hà phối hợp Công an xã Phúc Thọ tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Lê Duy Khánh đang cất giấu nhiều túi nilon và những túi màu bạc, bên trong có chứa thân, cành, lá thực vật khô, nghi là cần sa tại nhà. Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong thu giữ toàn bộ số tang vật trên.

Tang vật thu giữ gồm có 10 túi nilon, 75 túi bạc (kích thước 20x30 cm, hàn kín 2 đầu, dán nhãn Vương Bảo), 78 túi giấy bạc không có nhãn mác, tất cả được cất giấu trong thùng giấy, kiểm tra bên trong đều có chứa thân, cành, lá thực vật khô, nghi là cần sa, 210 ống giấy cuốn chứa bột nghi cần sa, 1 túi đựng hạt màu xanh, nghi hạt cần sa. Cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ số tang vật nói trên để gửi giám định theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác điều tra.

Các túi giấy bạc được đóng kín thu giữ tại nhà Lê Duy Khánh

Ngoài ra, Cơ quan công an còn thu giữ 1 máy hàn màu xanh để hàn miệng túi bạc, 1 cân điện tử màu xám, 1 máy nghiền không rõ chủng loại, 1 máy tạo khuôn, máy sấy, 1 thùng xốp bên trong có chứa các chất bột màu trắng, xanh, đỏ, 1 thùng gỗ trong có chứa các chất bột màu xanh, máy ảnh, điện thoại... và nhiều vật dụng liên quan khác.

Quá trình đấu tranh, Khánh khai nhận toàn bộ số tang vật là cần sa do Khánh trồng tại nhà ở thôn Mỹ Hà từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019 thì thu hoạch. Sau đó, chế biến, chia vào các túi nilon và túi màu bạc, mục đích để sử dụng.

Tang vật thu giữ được tại nhà Lê Duy Khánh

Quá trình chế biến, Khánh mua một số máy móc về sấy khô cần sa, hàn miệng túi màu bạc chứa cần sa, còn túi nilon thì cột lại. Ngoài ra, đối tượng còn xay nhỏ cần sa thành bột mịn, bỏ vào trong các ống giấy cuốn cất giấu.

Hiện Công an Lâm Hà đang tạm giữ hình sự Lê Duy Khánh để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý và đấu tranh làm rõ hành vi sản xuất và mua bán trái phép chất ma tuý.

NGUYỄN NGHĨA