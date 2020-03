Bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Đối tượng điều khiển xe máy vận chuyện một lượng lớn ma túy trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh về Lâm Đồng tiêu thụ thì lực lượng Công an TP Bảo Lộc đón lỏng bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng

Công an TP Bảo Lộc cho biết, vào 16 giờ 40 phút ngày 5/3, tại Km 107 Quốc lộ 20 (đoạn qua Thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), Đội Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Đại Lào đã phối hợp mật phục, bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe máy. Qua kiểm tra cốp xe máy của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm nhiều gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), với tổng trọng lượng 200 gram và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Ngoài ra, Công an còn thu giữ 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 bình xịt hơi cay và một cọc tiền mặt (mệnh giá 200 ngàn đồng, chưa kiểm đếm số lượng) trong túi xách của đối tượng.