Tạm giữ hình sự 2 đối tượng mua bán ma túy trong nhà nghỉ

(LĐ online) - Chiều 26/3, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Minh Hòa (24 tuổi) và Nguyễn Thế Vinh (28 tuổi) cùng ngụ tại phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hòa và Vinh bị bắt giữ quả tang cùng tang vật khi đang giao dịch ma túy tại nhà nghỉ

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 25/3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an phường Lộc Sơn đã mật phục bắt quả tang Quách Minh Hòa và Nguyễn Thế Vinh đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy tại một phòng trong nhà nghỉ tại Tổ dân phố 15 (phường Lộc Sơn). Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 3 túi nilon (bên trong đều chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá) trên người của Hòa và Vinh, với tổng trọng lượng hơn 12 gram. Tại phòng nghỉ do Hòa thuê, công an còn thu một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 điện thoại di động và 500 ngàn đồng.

Ma túy cùng các tang vật công an thu giữ trên người 2 đối tượng

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, toàn bộ số ma túy nói trên do Quách Minh Hòa mua về bán lại cho Nguyễn Thế Vinh để kiếm lời. Cả Hòa và Vinh đều nghiện ma túy và không có công ăn việc làm ổn định. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã triệt phá 12 vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép. Trong đó, khởi tố hình sự 10 vụ, với 11 bị can. Tổng số lượng ma túy được thu giữ hơn 284 gram ma túy đá và hơn 1,3 gram thuốc lắc. Một vụ xử phạt vi phạp hành chính 31 triệu đồng, với 35 đối tượng.

K.PHÚC