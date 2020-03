Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ, sử dụng thuốc lắc

Ngày 23/3, Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Bùi Tuấn Linh (27 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

12 gói tinh thể màu trắng, các viên nén được đối tượng khai nhận là thuốc lắc và ketamin

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h30 chiều 18/3, Công an Phường 4 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt đã kiểm tra hành chính nơi ở của Linh tại đường Huyền Trân Công Chúa. Lực lượng Công an sau đó đã phát hiện Linh tàng trữ 12 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng và 2 gói chứa các viên nén màu hồng và nâu. Linh khai nhận đó là số ketamin và thuốc lắc mua của một thanh niên không rõ lai lịch ở vũ trường trên địa bàn TP Đà Lạt về phân chia, cất giấu trong nhà để sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện sự có mặt của Trần Thị Ngân Giang (26 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Xuyến (20 tuổi), đều ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai có sử dụng ma túy cùng với Linh tại căn nhà trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

C.PHONG